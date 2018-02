Lázár már beszélt Orbánnal a hódmezővásárhelyi vereség után

„A piszkos kampány győzött a tisztes munka fölött”. Ezzel a meglepő kijelentéssel értékelte Hegedűs Zoltán, a Fidesz vesztes jelölje a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás eredményét.

A sajtótájékoztatón Hegedűs és Lázár János miniszter is gratulált Márki-Zay Péternek a győzlemhez. Lázár mellébeszélt arra a kérdésre, hogy személyes kudarcának tartja-e a vereséget. A sajtótájékoztatón többször is annyit tudott csak mondani, hogy 2014 tavaszán és őszén is 9500 szavazatot kapott a győztes fideszes, ahogyan most. Szerinte óriási eredmény, hogy négy év után is meg tudták tartani a fideszes szavazók bizalmát, ez a legnagyobb siker.

Fotó: Halász Júlia

Arra a kérdésre, hogy közben az ellenzéki jelölt viszont több mint 13 ezer szavazott kapott, és mi lehet ennek az oka, arra azt válaszolta, hogy a hódmezővásárhelyiektől kellene megkérdezni. És arra a felvetésre is, hogy ezek szerint az ellenzék jobban mozgosított, Lázár csak azt válaszolta: "ahhoz nekem mi közöm, hogy az ellenzék hogyan mozgosított?"



Márki-Zay a győzelme után azt mondta, hogy kiváncsi az Elios szerződéseire. Lázár erre úgy reagált, hogy túrjon nyugodtan a városházán a papírokban, hajrá.

Fotó: Halász Júlia

Kollégánk, Sarkadi Zsolt kérdésére, hogy beszéltek-e Orbán Viktorral a vereség után, Lázár azt mondta, hogy természetesen igaz, Orbán a Fidesz elnökeként megköszönte a mellettük kitartó választópolgárok bizalmát és az aktivisták munkáját. Ennél többet nem akart mondani.