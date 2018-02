Jöhet az új kormányzati kampány? Szijjártó Péter az ENSZ "veszélyes javaslatára" hívná fel a figyelmet

Most, miközben már Bencsik András is úgy érzi, hogy kicsit talán túl lett tolva a kormányzati sorosozás, és kormányzati források azt szivárogtatják a hódmezővásárhelyi vereség óta, hogy a kormány lejjebb is fogja tekerni a Soros-paráztatás erejét, Szijjártó Péter már meg is találta az új ellenfelet.

A külgazdasági és külügyminiszter javaslatot tett arra, hogy a kormány indítson tájékoztató kampányt az ENSZ migrációs csomagjáról.



Szijjártó Péter egy más témában tartott keddi sajtótájékoztatón kiemelte: az emberek figyelmét fel kell hívni, hogy van egy veszélyes javaslat, amely világszinten meghatározná a migrációs politikákat.



Szijjártó saját olvasatában az ENSZ azt akarja, hogy mindenki folyamatosan fogadjon be migránsokat, mert a migráció jó és nem lehet megállítani, bontsák le a kerítést, amely a bevándorlás útjában áll, valamint ne tekintsék bűncselekménynek a tiltott határátlépést.

A javaslatcsomagról, mely többek között azt javasolja, hogy a civileket is vonják be a migráció kezelésébe, éppen kedden írt részletesen az Index, hogy ezt a "veszélyes javaslatcsomagot" az ENSZ-ben a magyar fél aktív közreműködésével állították össze, és a folyamat során Magyarország egyszer se jelezte, hogy valamiféle Soros-tervet sejt a háttérben, ahogy az is kiderül a cikkből, hogy kamu, hogy bárkit Magyarországra akarnának kényszeríteni, és a paktumtervezet legradikálisabb állítása talán az, hogy a migránsokat is emberként kéne kezelni.