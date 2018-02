"Számomra a legfontosabb a gyerekek gyógyítása" - mondta a legmigránsozott főorvos, és már újra gyógyít

Feszült volt a hangulat a hétvégén a Salgótarjáni Erzsébet Kórházban, ahol orvoshiány miatt három napra fel kellett függeszteni a csecsemő- és gyermekosztály működését. Ideiglenesen az egy órányi autózásra lévő miskolci megyei kórház látta el az osztály feladatait.



Mint utólag kiderült, az osztály működését azért kellett szüneteltetni, mert az osztályvezető főorvos, Abdul Gafor Faris családi ügyek miatt határozatlan időre nem tudta vállalni a munkát. Mindez olyan hirtelen történt, hogy Kovács Lajos megbízott főigazgató szerint nem tudták átszervezni az ellátást úgy, hogy az stabil legyen.

A kórház pénteken közleményt adott ki erről, az intézmény oldalán pedig kemény bejegyzések születtek. Elterjedt, és első híradásunkban mi is arról számoltunk be, hogy az utolsó orvos is felmondott a főosztályon. Erről utólag kiderült, hogy nem volt igaz, de addigra már elszabadultak az indulatok. Közülük a legnagyobb port az osztályvezető egyik kollégája, Bohus Péter bejegyzése kavarta, aki "migráncshisztinek" minősítette a főorvos lépését.

A Magyar Nemzet kedden felkereste a kórházat, röviden tudtak beszélni Faris főorvossal is, aki időközben visszatért a munkába.

„Számomra a legfontosabb a gyerekek gyógyítása, az ilyen ügyekkel igyekszem nem foglalkozni”

– válaszolta röviden a lap kérdésére Abdul Gafor Faris, aki Nemzet szerint az események hatása alatt volt, nem akart többet nyilatkozni. Mást nem akart mondani, így a migránsozásról sem. A kórház dolgozói a riport szerint nagy örömmel fogadták újra munkahelyén az orvost, aki egyébként húsz éve dolgozik a kórházban és magyar állampolgár. Bohus Péter nem reagált a lap kérdéseire.

Az igazgató szerint a csecsemő- és gyermekosztályon továbbra is Abdul Gafor Faris és öt közreműködő orvos végzi az ellátást. Kovács Lajos hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a jelenlegi egy főállású és öt közreműködő orvos mellé legalább egy-egy főállású és ellátást vagy ügyeletet vállaló orvost keres az intézmény. (Magyar Nemzet)