A belgrádi polgármesternek 45 (negyvenöt) bankszámlája van

Egy nemzetközi újságírói csoport nyomozásából kiderült, hogy Belgrád jelenlegi (és valószínűleg hivatalban is maradó) polgármestere, Sinisa Mali akkora arc, hogy nem elég neki 1-2 bankszámla, mint az emberek többségének. A politikus ugyanis

45 bankszámla fölött rendelkezik.

Ezek között persze van több olyan is, ami a felesége vagy a három kiskorú gyereke nevén van, de több jelentés szerint is mindegyiket Sinisa Mali használja. (A 45-ből három számla nem családtagé, de azokat is a polgármester kezeli.)

A szerbiai pénzmosásellenes hatóság 2016-ban készített egy jelentést, amiben több gyanús pénzmozgásról is beszámolnak a számlákon, de ennek érdemi következménye nem lett. A dokumentum szerint Sinisa Mali több számlára is hatalmas pénzeket rakott.

A szerbiai korrupcióellenes hatóságok 2015-ben kezdek nyomozni a polgármester ügyei után, miután a szerb sajtóban megjelent, hogy Mali 2012-ben és 2013-ban összesen 24 lakást vásárolt meg a Fekete-tenger partján Bulgáriában. A polgármester ügyeiről szóló jelentés szerint a politikus sokkal több pénzt kezelt, mint amennyire a hivatalos fizetéséből szert tehetett, de miután ezt a jelentést eljuttatták az ügyészséghez, ott ejtették az ügyet, mondván, nincs bizonyíték semmilyen illegális tevékenységre.

A polgármester sötét ügyeiről részletesen az OCCRP oldalán lehet olvasni.