A kirúgások után alig maradt írástudó ember a Mészáros-lapoknál

Folytatódott a Székesfehérvári Törvényszéken az a per, amit a Fejér Megyei Hírlaptól a 2016-os évértékelő Orbán-interjú átalakítása után kirúgott újságírók indítottak korábbi munkaadójuk ellen. 2016 végén a miniszterelnök a Pannon Lapoknak adott interjút, a szöveg azonban a Fejér Megyei Hírlapban úgy jelent meg, hogy olyan mondatokat is Orbán szájába adtak, amiket ő nem mondott, például hogy „kórházi hullák száma is emelkedik”.

Klecska Ernő újságíró a tárgyalás után a Hír TV-nek nyilatkozott, arról beszélt, hogy nemrég megint kirúgtak több újságírót, így „írástudó alig marad a lapoknál, mindent a Mészárosék érdekkörébe szervezett Mediaworks alá lapátoltak”.



A Mediaworks lapok témáiról pedig ennyit mondott:

„Érdemes a lapokat megnézni termelési riportok, hurráoptimizmus, bulvár, helyi bulvár, karaktergyilkosság kísérletei, lájtosan, hogy a helyi olvasó is megértse.”