Vona: A választás igazi tétje, hogy Magyarország kivándorlóország lesz-e

Vona Gábor szerint az április 8-i magyarországi országgyűlési választásnak az az igazi tétje, hogy Magyarország kivándorló ország lesz-e.



A Jobbik miniszterelnök-jelöltje egy kolozsvári sajtótájékoztatón szombaton arról beszélt, nem tartja igaznak Orbán Viktor kormányfő megállapítását, mely szerint a választás tétje, hogy Magyarország bevándorló ország lesz-e. Szerinte az igazi tét éppen az, hogy Magyarország kivándorló ország lesz-e vagy nem.

„Ha a mostani kormány marad, az valószínűsíthető, hogy újabb százezrek fogják elhagyni Magyarországot. Ma Magyarországon a Jobbik a remény arra, hogy ez ne következzen be” - jelentette ki.

Leszögezte ugyanakkor, hogy a Jobbik kormányra kerülve meg fogja védeni az országot a bevándorlóktól, a kerítés mellé határőrséget telepít, és elutasítja a bevándorlási kvótákat.

Vona Gábor úgy fogalmazott, véget kell vetni Orbán Viktor autokrata, antidemokratikus kormányzásának. Megemlítette, hogy a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson a Fidesz jelöltje a kormánypárt egyik fellegvárában maradt alul, kiemelte, hogy a Fidesz megverhető a választásokon, és a Jobbik le fogja váltani Orbán Viktor kormányát.

A Jobbik elnöke szombaton egynapos erdélyi látogatása során Marosvásárhelyre és Székelyudvarhelyre is ellátogat, és lakossági fórumokon ismerteti a Jobbik választási programját, azon belül is főleg a határon túli magyarokkal kapcsolatos álláspontját. Mindkét városban kihasználja az alkalmat arra is, hogy támogatói aláírásokat gyűjtsön a kisebbségvédelmi Minority SafePack, valamint a kelet-európai bérek felzárkóztatására vonatkozó bérunió európai polgári kezdeményezéshez.

Kolozsvári sajtótájékoztatóján Vona Gábor hangsúlyozta: ha pártja kormányra kerül, az Orbán-kormány minden pozitív nemzetpolitikai intézkedését meg fogja őrizni. Mindig támogatta és ezután is támogatni fogja a kettős állampolgárok szavazati jogát, támogatni fogja a határon túli magyarok oktatási, kulturális, gazdasági, egyházi szervezeteit és intézményeit. Át fogják azonban alakítani a budapesti kormány és a határon túli szervezetek viszonyát. Úgy vélte: az Orbán-kormány függőségi helyzetbe taszította az erdélyi magyar szervezeteket, és uralkodik fölöttük. A Jobbik ezzel szemben partnerséget ajánl, és átláthatóbbá tenné a határon túli támogatások rendszerét.

Vona Gábor elmondta, a miniszterelnök-jelöltként tett 18 vállalásának egyike a határon túli magyar közösségek autonómiatörekvéseinek a támogatása. Kijelentette: a bukaresti kormánnyal is meg fogják értetni, hogy az autonómia nem az ellenségeskedés, hanem éppen a megbékélés eszköze.

A jelen lévő román és magyar újságírók kérdéseire válaszolva a Jobbik elnöke kijelentette: nincsen olyan erdélyi magyar szervezet, amelyiket a Jobbik támogatni akarna a többi rovására. Hozzátette: érzelmileg leginkább a Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) tud azonosulni a Jobbik. A politikus valószínűnek tartja, hogy az április választáson a jelenlegi kormánypártok fogják a legtöbb erdélyi magyar szavazatát megszerezni, de - tette hozzá - „nekünk nem azért fontosak az erdélyi magyarok, mert a szavazóink, hanem azért, mert a testvéreink”.

Vona Gábor cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy a Jobbik Oroszországból kapna támogatást. Szerinte éppen az Orbán-kormány került orosz befolyás alá. Kijelentette: ha kormányra kerülnek, feloldják a paksi atomerőmű-bővítés szerződésének titkosságát.

Az MTI kérdésére kijelentette: bizakodó a román-magyar kapcsolatok rendezése terén. Megjegyezte: számtalan olyan kérdés van Európában, amelyet közösen kell megoldani. „Ha mindkét országban a reálpolitika, a józan ész kerül kormányra, nagy valószínűsége van annak, hogy megtaláljuk a közös számításainkat.”

A Soros Györgyre vonatkozó kérdésre kijelentette: a Jobbik sem támogatja mindazt, amit Soros György képvisel, de úgy látja, Soros Györgyöt ma eszközként használják fel Magyarországon azért, hogy a vele való riogatással eltereljék a figyelmet az egyéb, fontos kérdésekről.

„A Soros-terv mellett az Orbán-terv is veszélyes. Mindkettőtől megvédenénk Magyarországot” - jelentette ki a kolozsvári szombati sajtótájékoztatóján Vona Gábor.