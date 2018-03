Orbán három éve még azt kérte az ENSZ-től, hogy vezessen be „világkvótát” a migránsok befogadására

Miután Orbán Viktor külön kvótanépszavazást tartott és azóta is hetente elmondja, hogy nem fogadunk be senkit, nemrég elindult a ENSZ-et megállító plakátkampány, amelyből mindenki megtudhatja, hogy az ENSZ arra akarja rávenni hazánkat, hogy fogadjon be migránsokat. (Ez amúgy nem igaz.)

Ezen a ponton érdemes felidézni azt a beszédet, amelyet Orbán Viktor úgy 2 és fél éve, 2015 szeptemberében mondott el az ENSZ Közgyűlésén. Ekkor még úgy gondolta, hogy a „migránsokat” egy „világkvóta” szerint kell befogadnia az országoknak. Orbán szerint Európa nem lesz képes egyedül viselni az általa népvándorlásnak nevezett folyamat terhét. „Ha nem lesz változás a jelenlegi trendekben, Európa destabilizálódni fog” - jósolja Orbán, majd az ENSZ vezetőjéhez fordul:

„Ezen tények alapján arra sürgetem a Főtitkár urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat e teher globális szintű megosztásáról. A nemzetközi politika minden fontosabb szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét egy világkvótarendszer részeként.”

Orbán a nemzetközi közösség előtt arról beszélt, hogy „őszinte részvétet” érez azok iránt, akik „otthonuk elhagyása mellett döntöttek”. Szerinte a migránsok a saját kormányaik és a nemzetközi politika rossz döntései miatt szenvednek:

„A mi elhibázott, teljesíthetetlen várakozásokat keltő európai politikánk áldozatai.”

Azóta már arról szól a kormányzati kommunikáció, hogy a menekültválságot Soros György szervezi.

Szintén érdekesen csengenek ma a muszlimellenességről szóló szavai:

„Én egy keresztény országból jövök, ezért hangsúlyozni szeretném, hogy a keresztény megközelítés nem tolerál semmilyen muszlimellenes politikát. A muzulmán hit, amit tisztelünk és becsülünk, nem felelős ebben a tömeges migrációs mozgásban. Arra kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok az erőfeszítéseinkhez, hogy megelőzzük a muszlim-ellenes érzelmek terjesztését.”

A kormánymédia ma már azzal támadja a Jobbikot, hogy Vona Gábor tiszteli az iszlámot, sőt egy muszlim jelképet rejtett el a párt logójában.