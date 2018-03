Netanjahu a slamasztikában: újabb közeli munkatársa kötött vádalkut a hatóságokkal

Nir Hefec, Benjámin Netanjahu miniszterelnök legbizalmasabb munkatársa, médiaügyi tanácsadója is vádalkut kötött az izraeli hatóságokkal a kormányfőt is érintő korrupciós ügyek leleplezése érdekében – számolt be a Ynet.

Nir Hefec várhatóan feltáró értékű vallomást tesz a rendőrségen mind a törvénytelenül elfogadott ajándékok, mind a Bezeq hírközlési nagyvállalattal kapcsolatos korrupciós ügyekben, cserében a rá kiszabható büntetések elengedéséért.

Hefec ezzel a lépésével csatlakozott a kormányfő két másik közeli munkatársához, Ari Harowhoz és Slomó Filberhez, akik korábban hasonló kötelezettséget vállaltak, és részletes vallomást tettek a nyomozóknak.

Nir Hefec hétfő reggel már átadta a rendőrség 433-as, fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó osztályának a rendelkezésére álló információ egy részét egy olyan tanúvallomás részeként, amit nem használnak fel ellene.

Hefecről korábban azt írták az izraeli médiában, hogy egy közvetítő segítéségével 2015-ben, a főügyészválasztás előtt felajánlotta Hila Gerstelnek, az állást megpályázó egyik bírónőnek a főügyészi hivatalt.

Cserébe Gerstelnek vádemelés nélkül kellett volna lezárnia a miniszterelnök felesége, Sara ügyeit. Az ügy kipattanása óta többen is feltették a kérdést, hogy vajon Aviháj Mandelblitet, a végül megválasztott főügyészt is megkörnyékezték-e hasonló ajánlattal.

Hefec ügyvédje a drámai fordulat után bejelentette lemondását. Netanjahu miniszterelnök munkatársai a következő választ adták a ynetnek:

„Ha van valami, akkor nincs szükség egyetlen vádalkura sem, de ha nincs semmi, akkor ezer védett, állami tanú sem fog segíteni. A vádalkut kötött tanúk megállíthatatlan hajszolása a legjobb bizonyíték rá, hogy nincs semmi, és nem lesz semmi.”

Fotó: Gali Tibbon / AFP

Hefecet közel két hete megvesztegetés és az igazságszolgáltatási akadályozása gyanújával tartóztatták le. Az elmúlt években Netanjahu és felesége, Sara bizalmasaként tartották számon, aki a családot a médiával szemben védte 2014 és 2017 között média-tanácsadóként, főleg a miniszterelnök feleségének szolgálatában. Ebben az időszakban Joszef Sapira, az állami számvevőszék elnöke szabálytalanságokat fedezett fel a miniszterelnöki rezidencia vezetésében, ami miatt a rendőrség bűnügyi nyomozást indított. (MTI)