Az NVB-n simán átment, de a Kúrián fennakadt az önkormányzati lap, ami tömve van Németh Szilárddal

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati kiadvánnyal mi is többször foglalkoztunk, ebben a lapban ugyanis még a magyar belpolitikai viszonyok között is feltűnő tempóban népszerűsítik Németh Szilárd fideszes képviselő-jelöltet. Volt például olyan szám februárban, melyben 10 fotón szerepelt, és 19 alkalommal volt leírva Németh Szilárd neve a 24 oldalas lapban.

A Csepeli Hírmondó gasztrorovata

Az Index most arról ír, hogy Juhász Péter (Együtt) korábban kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz, mivel szerintük a lapban tapasztalható aránytalanság sérti a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen egyenlőtlen helyzetet teremt a jelöltek között. A bizottság azonban visszautasította a beadványt, mivel Németh Szilárd nem képviselő-jelöltként szerepel olyan sokszor, nem is népszerűsíti így őt a lap, a lap megjelenésének pillanatában ő volt az egyetlen, aki elég szavazatot adott le ahhoz, hogy nyilvántartásba vegyék, valamint a többi jelölt nem is jelezte, hogy szerepelni akarna a lapban. (:D)

Az Együtt ezután a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult, de onnan is visszadobták a kifogásukat. Mint az Index írja, azért, mert egyetlen lap nem mérvadó, az egész lapfolyamot kéne vizsgálni, valamint mert a megjelenések és fotók Németh országgyűlési képviselői tevékenységéhez kapcsolódnak, nem a képviselő-jelöltségéhez.

Ehhez képest viszont a Kúria kedden úgy határozott, hogy az NVB tévedett, és az Együtt felülvizsgálati kérelme kellően alapos volt, és a bizottságnak az adott lapszámot is értékelnie kellett volna.

A Kúria döntése szerint a helyi választási bizottság és az NVB alapvető jelentősőggel bíró körülményeket nem vont a mérlegelése körébe, figyelmen kívül hagyta azokat, így elkerülhette a figyelmüket a körülmény,

hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh Szilárd István neve, fényképe, a róla szóló tudósítás önmagában elegendő a választói akarat befolyásolására.

A Kúria kitért arra is, hogy az ilyen mértékű – nem vitásan túlzott – szerepeltetés alkalmas arra, hogy helyi szinten a jelölő szervezetek és a jelöltek egyenlő esélyét megbontsa a választói akarat kialakításában, formálásában, ami sérti a választási eljárásról szóló törvénynek az esélyegyenlőségről szóló alapelvét.

A Kúria egyben eltiltotta a Csepeli Hírmondó kiadóját a további jogsértésektől, és közzé kell tennie a lapnak, hogy megsértette a jelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőséget azzal, hogy Német Szilárd István, a FIDESZ-MPSZ és KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltjét népszerűsítette. Jogorvoslatnak a döntéssel szemben helye nincs.