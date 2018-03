Óriásit küzdve kiverte a Juventus a Tottenhamet

Három perc. Ennyi kellett a Juventusnak ahhoz, hogy a semmiből egyenlítsen, és meg is fordítsa a BL-nyolcaddöntő visszavágóját a Tottenham ellen. A 64. percig kézben tartotta a meccset az angol csapat, a kaput ekkor találta el először az olasz bajnok, amivel viszont Higuaín rögtön gólt is szerzett. Aztán három percen belül remek passzt adott Dybalának, és a 67. percben már vezetett is a Juventus, onnan hatalmas rutinnal lehozták a meccset. Ezzel összesítésben 4-3-mal mentek tovább. A másik meccsen a Manchester City takaréklángon játszott az idegenbeli 4-0-s győzelme után, és hazai pályán kikapott a Basel ellen.

TOTTENHAM–JUVENTUS 1–2 (összesítésben 3-4)



Gól: Szon (39.), illetve Higuaín (64.), Dybala (67.)

Tottenham: Lloris – Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies – M. Dembélé, Dier (Lamela 74.)– Eriksen, Alli ( Llorente 85.), Szon Hung Min – Kane. Edző: Mauricio Pochettino

Pad: Vorm, Lamela, Llorente, Lucas, Rose, Sissoko, Wanyama

Juventus: Buffon – Barzagli, Benatia ( Lichtsteiner 61.), Chiellini, Alex Sandro – Pjanic, Khedira, Matuidi ( Asamoah 60.) – Dybala, Douglas Costa – Higuaín ( Sturaro 83.). Edző: Massimiliano Allegri

Pad: Szczesny, Asamoah, Bentancur, Lichtsteiner, Marchisio, Rugani, Sturaro



A másik meccsen izgalom nem, legfeljebb szép jelenetek és gólok lesznek, ha a Manchester City játékosai el akarják szórakoztatni magukat és a nézőket. Az első meccsen Svájcban nyertek 4-0-ra. Guardiola nagyjából azt a célt tűzte ki a méla unlaom ellen, hogy ne kapjon gólt a csapata. A Cityben kezdő lesz a 17 éves és 283 napos Foden, aki a Bajnokok Ligája kiesés szakaszának a legfiatalabb angol játékos lesz. (Az NBI-ben éppen most fogják eltörölni a fiatal játékosok pályára küldése miatt járó pluszpénz, mert a csapatok többsége egyáltalán nem törődik az MLSZ ajánlásával. Ez persze az NBI, nem a BL.)

MANCHESTER CITY–BASEL 1–2 (összesítésben 5-2)

Gól: Jesus (8. perc), illetev Elyounoussi (17. perc), Lang (71.)

Manchester City: Bravo – Danilo, Stones, Laporte, Zincsenko – Gündogan ( Díaz 66.), Y. Touré, Foden ( Adarabioyo, 89.) – B. Silva, G. Jesus, Sané. Edző: Josep Guardiola

Pad: Ederson, Adarabioyo, Agüero, De Bruyne, Díaz, Otamendi, Walker

Basel: Vaclik – Suchy, F. Frei, Lacroix – M. Lang, Serey Dié, Zuffi, Riveros – Bua ( Stocker 68.), Oberlin ( Van Wolfswinkel 74.), Elyounoussi. Edző: Raphaël Wicky

Pad: Salvi, Ajeti, Kaiser, Manzambi, Petretta, Stocker, Van Wolfswinkel



Kezdésnek itt a tegnapi PSG-Real legizgalmasabb jelenete, a madridi játékosok az öltözőben pacsiznak Zidane-nal.

Ahogy tegnap, most is egyperces gyászszünettel indult a két meccs a hétvégén elhunyt Fiorentina-csapatkapitány, Davide Astori emlékére.

Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Így maradt néma a Wembley

A Tottenham kezdett támadóbban, jóval pörgősebben indult, mint a PSG-Real. Pár másodpercen belül Benatia a saját karjára fejelt egy labdát a 16-oson belül, nem lett 11-es. Buffonnak pedig már a 3. percben védenie kellett, Szon tört be a 16-osra, egy csel után lőtt, de az olasz kapus kiütötte. Pillanatokra volt a Juventusnál az első percekben a labda.

Aztán kicsit megemberelte magát a Juventus, Costa beívelése kicsit magas volt Higuaínnak.

A másik meccsen a 8. percben megszerezte a vezetést a City, Jesus lőtte (City-Basel 1-0). Összesítésben 5-0.

A 13. percben Kane hozta magát helyzetbe, a 16-os belül Chiellini a kezét is használta, erre sem fújt 11-est a bíró.

Egy perccel később megint Kane, tisztára játszotta magát, Buffon mellett is elvitte, de az oldalhálót találta el. Messze nem úgy nézett ki, mintha a Juvének kellene nyernie.



A 17. percben egy teljesen jogos büntetőt nem kapott meg a váratlanul támadásba lendült Juventus, Costa indult meg, Verthongen elkaszálta, hiába reklamáltak hevesen az olaszok, a bíró nem fújt.

Másik kameraállásból tiszábban látszik:

18. perc, a Tottenham állt fel a Juventus 16-osa előtt, többen is megcélozták a kaput, de vagy blokkoltak a védők vagy Buffon védett.

A másik meccsen Guardiola mérgelődik, egyenlített a Basel, Elyounoussi talált be. Még négyet kellene szerezniük a svájciaknak. (City-Basel 1-1)

Maradt a meccsen a nagy tempó, a Tottenham akart inkább kezdeni valamit a labdával, az olaszok kontrára játszanak. A félidő közepén helyzetek nélkül gyűrték egymást, két keményebb olasz belépővel.

A 37. percben a Barzagli mellett feltűnően fürge Szon lemásolta az első helyzetét, a csele után ellőte keresztebe, éppenhogy mellé.

MEGSZEREZTE A VEZETÉST A TOTTENHAM! Úgy tűnt, hogy egy óriási mentéssel tisztázni tud a Juventus, Alli elé vetette be magát Chiellni, de Trippierhez került a labda, keresztbe adta, Szon érkezett, kicsit eltörte a labdát, de az így is a kapuba hullott.

Egy percen belül egyenlíthetett volna a Juventus. Sandro visszapasszát Pjanic lőtte el a 16-ról, alig ment mellé.

A gólszerző Szon a Tottenham szezonbeli 23. hazai meccsén 22 gólban volt benne, 14-et lőtt, 8-at előkészített.

SZÜNET. A Tottenham nem volt rákényszerítve a gólszerzésre, mégis többet tett érte, végül a vezetést is megszerezte. A Juventusnak legalább kettőt kellene lőnie. Nem lehetetlen, az angolok védelme nem verhetetlen, de egyelőre csak Costa teszi oda magát elől. Az érdektelen meccsen a takarékon játszó City 1-1-es döntetlenre áll a Basel ellen. Onnan egy érdekes adat: Yaya Touré 61 passzából 61 volt sikeres az első félidőben.

Folytatódik, nem volt csere. Nem úgy jött ki a Juventus, hogy szétszedi a Tottenhamet, továbbra is az angolok vannak támadásban, az olaszok pedig rugdossák őket.

Hat perc kellett, hogy a Juventus először felérjen az angolok kapujához a második félidőben. Elvégezhették az első szögletüket, de annyira rossz volt, mintha tényleg ritkán csinálnák.

Alli indult volna meg, Chiellini letaglózta, teljesen jogos sárga. Az olaszok négy védőjéből három besárgult már, rendre lemaradnak az angol támadókról.

Az 58. percben Szon került megint helyzetbe, de fölé lőtte. Talán még benne volt az a rúgás, amivel egy perccel korábban Barzagli terrorizálta. Pjanic is odalép egy angolnak, pedig neki is volt már sárgája, megúszta a kiállítást. Nem a második félidő első 15 percének játékától esnek szerelembe új szurkolók a Juventussal.

A 63. percben Dybala a Juventus legnagyobb helyzetét hagyta ki. Dembele szinte Lloris kezéből rúgott ki egy rossz beadást, Dybala elé került, kapusból rárúgta, de nem találta el a kaput. Ahogy eddig egy olasz sem.

EGYENLÍTETT A JUVENTUS! Az addig semmit sem mutató Higuaín kotorta be közelről.

Ez volt a Juventus első kaput eltaáló lövése. Összesítésében 3-3, de ezzel még a Tottenham a továbbjutó.

ÉS MÁR A JUVENTUS VEZET! Három perc sem telt el az egyenlítés után, Higuaín adott mesteri passzt Dybalának, aki kapura tört és nagyon magabiztosan berúgta. Három perc alatt a semmiből fordították meg.

Megzavarodtak az angolok, újabb Juventus helyzet, de kimaradt. A Tottenhamnek a hosszabbításért is gólt kellene szereznie, de a Juventus 2. gólja óta eltelt öt percben csak keresik a játékukat.

A másik meccsen megszerezte a vezetést a Basel a Manchester City ellen. Lang a rövid felsőbe bombázta, szép gól volt. (City-Basel 1-2). Már csak három gólt kell szerezniük.

Ami fontosabb: a Tottenham tíz perc után bénultság után magához tért, beszorították a Juventust. Szon kapott egy parádés keresztlabdát a bal oldalon, azonnal betette középre Kane felé, Chiellini az utolsó pillanatba tisztázott. Eriksen lövését fejelte ki Asamoah. Vagy fejbe lőtte őt a dán. Aztán a Tottenham legjobbja, Szon tekerte rá ballal, éppenhogy a jobb alsó mellé.

A 83. percben lejön a meccs eddigi embere, a gólt és gólpasszt adó, sérüléséből nemrég felült Higuaín. A védekező középpályás jött Sturaro jött be a csatár helyett. A Juventus rutinosan védekezik az elmúlt tíz percben.

A 90. percben majdnem egyenlített a Spurs, Kane fejesét Buffon nem tudta védeni, a kapufáról a vonalra pattant, Lamela elől Barzagli kivágta.

Kane lesen volt, de a bíró megadta volna.



VÉGE!! Továbjutott a Juventus egy nagyon hullámzó párharcban. Az első meccsen az első tíz perccben rúgtak kettőt, aztán kihagytak egy 11-est, a Tottenham aztán Torinóban is lejátszotta az olaszokat. Londonban a 64. percig az történt, amit az angolok akartak, a vezetést is megszerezték, aztán az első, majd a második olasz kapuralövésből is gól lett, utána már rutinból lehozták a meccset.

Rényi Dánielnek, szeretettel Fotó: GLYN KIRK/AFP

Nem mintha különösebb jelentősége lenne, de a másik meccsen a tötyögő Manchester City BL-rekordot állított fel, 978 passzal. Három napja a Premier Leagueben is megdöntötték a passzrekordot a Chelsea ellen, 902 átadással. Az a meccs fontosabb volt, meg is nyerték.