Leolvad az agyad: pont akkor került „Allahu Akbar”-matrica Vona Gábor kisbuszára, amikor a közelben tolongott a fideszes média

A Fidesz-közeli "sajtó" főellensége egy ideje Vona Gábor, és az utóbbi időben egymást érték az olyan színvonalú támadások, mint amikor a Jobbik logójában vélték felfedezni a vörös félholdat, de még ehhez képest is szintlépését hozott a csütörtök este. A közmédia és a fideszes kötődésű SzegedMa is arról számolt be ugyanis, hogy Vona Gábor egy „Allahu Akbar” feliratú kisbusszal hajtott el a makói lakossági fórumáról.

Ami tényszerűen igaz, a korábban fideszes aktivisták megtámadását is behazudó SzegedMa például az „Allahu Akbar ez volt ráírva arra a VW transporterre amivel Vona Gábor makói fórumáról távozott. Vágatlanul mutatjuk.” felirattal rakta ki az alábbi videót a Facebook-oldalára:

És hasonló beszámoló jelent meg az évi sok tízmilliárd forintnyi közpénzből fenntartott "közszolgálati" médiában is. A hírt hamar átvette az Origó is, ott a fő hangsúly arra került, hogy Vona nem állt neki a kamerák előtt leszedni a feliratot, hanem beszállt az autóba és elhajtott.

A matricával kapcsolatban több olvasat is felmerül. Az egyik persze az, hogy Vona Gábor valóban egy szélsőséges iszlamista alvóügynök, ahogy a fideszes pártsajtó harsogja hónapok óta, és nem volt annyi taktika érzéke, hogy az „Allahu Akbar” felirattal valószínűleg nehezen fog szavazatokat szerezni magának, ezért kiírta az autójára.

A fideszes bulvárlap Lokál amúgy erre a magyarázatra szavazott, mint írták: „Vona Gábor nem rejtette véka alá véleményét, hatalmas “ALLAHU AKBAR” feliratú autóval furikázott Makón!”

A másik lehetséges magyarázat, hogy egy Vona ellen tüntető személy ragasztotta ki a matricát, a kormánymédia pedig éppen ráérzett, hogy mikor érdemes komoly világítástechnikával megtámogatott kamerákkal Vona Gábort a kisbuszának háta felé kerülve kísérni Makón.

A harmadik potenciális magyarázatra a Jobbik közleménye utal, amit csütörtök este adtak ki, és amiben arról írnak, hogy Vona Gábor makói fóruma alatt „feltehetően a Fidesz-média valamelyik munkatársa egy lejáratásra szánt matricát ragasztott a Jobbik elnökének kampányautójára. A rendezvény végén, amikor a kampánycsapat az autóhoz érkezett saját matricájukról készítettek szenzációhajhásznak szánt felvételeket. Úgy tűnik a Fidesz-média - beleértve a köztévét is - maga kreálja a híreket és hekkeli meg a Jobbik rendezvényeit, hogy aztán telehazudja vele műsorait. Mi más lenne a magyarázat arra, hogy a filmeseket is lepipáló világítással követik a Jobbik elnökét az autóig, hogy aztán "véletlenül leleplezzék" - feltételezhetően saját - művüket.”