Sopranos-előzményfilmet készít David Chase

Minden idők egyik legjobb sorozatának alkotója, David Chase visszatér, hogy társíróként és producerként vegyen részt a 'The Many Saints Of Newark' című film készítésében.

A Sopranos (itthon Maffiózók) elsőre maga a folytathatatlannak tűnő sorozat, hiszen a főszereplőt, Tony Sopranót alakító James Gandolfini 2013-ban tragikus hirtelenséggel meghalt. De Chase nem a közvetlen előzményeket dolgozná fel, hanem visszanyúlna a hatvanas évekig. Ennek ellenére a kiszivárgott hírek szerint lesz majd pár közkedvelt szereplő, aki így is felbukkanhat a filmben.

A készülő forgatókönyv jelenleg az 1967-es Newark-i lázadás körül forog: New Jerseyben ekkor komoly etnikai feszültségek és nagyon rossz közbiztonság kísérte az életet. Erre az időszakra a Sopranosban is történtek visszautalások, Tony és Janice apja, Johnny Boy például visszaemlékezős jelenetekben bukkant fel, az idős generációt képviselő Junior és Livia pedig mesélt is ezekről az évekről. De például Paulie Gualtieri is Johnny Boy közeli barátja volt, ahogy Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero és Silvio Dante is tag volt Tony apjának bűnszövetkezetében. Ezek persze csak találgatások az esetlegesen visszatérő szereplőkről, konkrétumot egyelőre nem árultak el a készítők.

Arról, hogy a Sopranos mennyire nagyszerű sorozat volt, és hogyan változtatta meg, hogy mit jelent tévét nézni, hosszabban is írtunk, érdemes azt is elolvasni. (via Deadline, Guardian)