Tarlós üzent Lázárnak: Most egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely és Bécs után

A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a budapesti főpolgármester viszonya az elmúlt években meglehetősen feszült volt, főleg az uniós fejlesztési pénzek sorsáról ment köztük a vita. (Ezekről a fejlesztésekről korábban részletesen is írtunk.)

Ez a régi párbaj most újabb állomásához érkezett, csütörtökön a főpolgármester szokásos sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet beszámolója szerint Lázár János bécsi bejelentkezésére utalva elmondta,

„Azt én nem mondom, hogy ez egy ügyes nyilatkozat volt ebben az időpontban. Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely és Bécs után, de hát ők is értékes emberek, és meg kell védjem Lázár Jánost egy másik szempontból, mert főpolgármesterként valójában mégiscsak miniszteri rangban vagyok, és ez megkönnyíti a véleményalkotás lehetőségét, eléggé szabadon nyilatkozhatom.”