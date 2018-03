Felkerült a netre a legkeményebb dokumentumfilm a hazai dizájnerdrogozásról

Az Index kirakta, így mától szabadon megnézhető Horváth Balázs kegyetlen dokumentumfilmje, az eddig csak fesztiválon bemutatott Dizájneren.

Geri a komlói drogrehab bejárata előtt imbolyog, zihál, nehezen veszi a levegőt. Az anyja hosszan simogatja a csupasz, heges hátát, amit hosszú vágásnyom szel ketté. Ott vették ki a fél tüdejét. Leroskad a meredeken égbe vesző, fákkal körülvett falépcső első fokára. Képtelen elindulni, csak dörzsöli az arcát. Nyomorult állapotban van. Lefényképezhetlek? Kérdezi az anyja, majd elővesz egy digitális fényképezőgépet, és kattint. Benne van, hogy most látja utoljára a fiát.

Ez egy kulcsjelenet a filmből, Ács Dani elbeszélésében. Kollégánk kritikája a filmről itt olvasható.

A főszereplő Geri

hosszú évekig heroinnal lőtte magát, aztán 2010-ben, ahogy a fővárosi intravénás drogosok többsége, ő is áttért az olcsóbb, könnyebben beszerezhető dizájnerdrogokra. Az innen nézve kiszámítható, békebelinek tűnő, belassulós hernyózós éveknek vége lett. Ezerrel nyomult be a kati, a funky, az mdpv és társaik, amiknek az összetételét, hatásait sem ők, sem az orvosok, sem a prevencióval, rehabilitációval foglalkozó szakemberek nem ismerték. Lehetetlen rá felkészülni, lehetetlen kontrollálni, viszont olyan hatékonysággal és erővel rombol, ahogy a heroin sem tudott. Nem meglepő, hogy a film végén futó stáblistán volt olyan szereplő, akinek már be volt keretezve a neve.

A Dizájneren operatőrje 444-es kollégánk, Botos Tamás volt.