A CEU egy bécsi kampusz létesítéséről tárgyal

A Közép-európai Egyetem (CEU) és Bécs városvezetése közleményben jelentette be, hogy egy olyan egyetértési megállapodásról (Memorandum of Understanding) tárgyalnak, amely lehetővé teszi, hogy a CEU kampuszt hozzon létre Bécsben, a Budapesten és a Bard College-on, New York államban működő oktatási helyszínei mellett.

Mint a CEU budapesti otthonához legközelebb fekvő jelentős német nyelvű egyetemi város, Bécs ideális körülményeket jelent egy új oktatási helyszín létesítésére -írják. A megállapodás értelmében az Otto Wagner területet vizsgálják meg, mint lehetséges helyszínt. A kiválasztott terület bérlésére a megállapodás értelmében a CEU és Bécs 99 éves szerződést köt majd, amely a város melletti hosszútávú elköteleződést jelent.

„Bécs egyetemek, vállalatok és nemzetközi szervezetek globális központja. A városban létesített kampusz izgalmas lehetőségeket kínál oktatóinknak és diákjainknak. Várakozással tekintünk az együttműködésre Bécs városvezetésével és Ausztria kormányzatával, hogy a CEU bécsi kampusza valósággá válhasson” - mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora.

„Mindamellett, hogy dolgozunk a bécsi kampusz előkészítésén, Budapest marad az otthonunk.

Elkötelezettek vagyunk budapesti jövőnk hosszútávú rendezése mellett a New York állam és Magyarország kormánya által már előkészített megállapodás útján. Bízunk benne, hogy a magyar kormányzat minél hamarabb aláírja és ratifikálja ezt a megállapodást.” Bécsben a diákokat és a tanárokat nemcsak tökéletes kutatási és tanulmányi feltételek várják, hanem magas életszínvonal és biztonságos környezet is megfizethető áron.