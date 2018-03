Georg Spöttle: Lázár miniszter úrnak teljesen igaza van

Ahogy azt már szinte megszokhattuk, hétfőn is a TV2 reggeli műsora, a Mokka vendége volt a kormány kedvenc UFÓ- és migránsszakértője, Georg Spöttle, egykori német rendőr. A biztonságpolitikai szakértőnek nevezett Spöttlét Lázár János nagy vihart kavart bécsi videójáról kérdezték. A szakértő már legelső mondatával igyekezett tisztázni, hogy „a Miniszter Úrnak Teljesen Igaza Van”, ő maga is látja, hogy Berlinben is ugyanez a tendencia, pusztul le a város, nincs már egy park, egy állomás, amit ne leptek volna el a drogot áruló nigériai férfiak, és a migránsok megerőszakolják a nőket. De minden nyugat-európai nagyváros ezekkel a problémákkal küzd Spöttle szerint, aki igyekezett rendbe tenni a műsorvezető, Istenes László felvetését, miszerint Hollandiában talán még jobb a helyzet: szerinte nem jobb, sőt, a hollandok egyenesen Magyarországra menekülnek.

Aki arra is kíváncsi, hogy miért nem akarnak dolgozni a migránsok, alább megtekintheti.