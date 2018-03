Nincs közük az ISIS-hez a pénteken letartóztatott "terroristáknak"

"A nyomozás eddigi adatai alapján nem hozható összefüggésbe az Iszlám Állammal" az a két személy, akiket pénteken vettek őrizetbe a magyar hatóságok a röszkei zónában. Ezt az ügyészség volt kénytelen közleményben nyilvánosságra hozni azután, hogy a Magyar Idők című nyomtatott termék szombaton azt állította, hogy a két személy az ISIS-szel is kapcsolatban állt.

Valójában mindketten kurdok, és az ügyészség tájékoztatása szerint "egy, a nemzetközi egyezmények szerint terrorszervezetnek minősülő szervezet" műűködéséhez járultak hozzá logisztikai tevékenységükkel. A közleményből még az is kiderül, hogy 2009-10 és 2015 között, Irak területén tevékenykedtek. Ez alapján az is lehet, hogy a Törökország és a nemzetközi közösség által is terrorszervezetnek minősített kurd PKK-val működtek együtt. De együttműködhettek a Kurdisztánban működő iszlamista csoportokkal is. (Via Ügyészség)