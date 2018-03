Magyarország egy képben: fideszes kampányplakát előtt értékelte a meccset a fociklub elnöke

Rövid videós sporthírt, egészen pontosan sportkommentárt közöl a Beregi Hírek Youtube-csatornája: Filep Sándor, a megyei első osztályban szereplő, ott pillanatnyilag az ötödik helyen álló, pompás szponzornevet viselő



elnöke értékeli az előző, győztes meccset, és latolgatja, mi jöhet a következőn.

Egyszerű, mondhatni rutin sporthírről van szó, így elképzelhető, hogy egyes futballrajongókat meglepetésként ér, hogy az elnök a következő szavakkal kezdi:



Tisztelettel köszöntöm a Beregi Hírek olvasóit, nézőit ezen a csodálatosan szép délutánon. Aláírásgyűjtések közepette is az embernek az agya sokmindenre jár, elsődlegesen ugye április 8-ikára, hiszen a magyarság történetének, történelmének egy nagyon fontos dátumához érkezünk. Nagyon sokan azonban a sportrendezvényeken is már csak ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Tudjuk azt, hogy április 8-án is csak egy győztes születik. Nem volt ez másként egyébként a Vásárosnamény-Tiszavasvári mérkőzésen sem.