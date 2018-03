Trump kirúgta a külügyminiszterét

Menesztette tisztségéből Rex Tillerson külügyminisztert Donald Trump.

A hírt Twitteren jelentette be. Az amerikai diplomácia új vezetője a CIA igazgatója, Mike Pompeo lesz. A helyére pedig (azaz a CIA élére) - most először - egy nő, Gina Haspel kerül.



Donald Trump és Rex Tillerson külügyminiszter Fotó: JIM WATSON/AFP

A 65 éves Tillerson az Exxon Mobil olaj- és gázcég elnök-vezérigazgatói posztját cserélte fel a külügyminiszterségért, Trump hívására. Úgy tűnt, hogy jó kapcsolatokat ápol Putyinékkal, hosszú ideig Oroszországban dolgozott, a legmagasabb orosz állami kitüntetést is megkapta, de ami ennél is fontosabb: kulcsszerepe volt abban az 500 milliárdos olajtermelési üzletben, amit az Exxon és a Rosznyeft hoztak össze még 2011-ben, az ukrajnai orosz agresszió előtt.

A viszonya elég hamar megromlott Trumppal, nyáron állítólag komoly feszültség támadt Trump és Tillerson között. Korábban is akadtak már nézeteltéréseik az észak-koreai válság, a charlottesville-i náci felvonulás és az Iránnal kapcsolatos külpolitikai kérdésekben, de nyáron azért szakadt el a cérna, mert júliusban Trump az egyik legnagyobb cserkész közösség, a korábban épp Tillerson által vezetett Boy Scouts of America gyűlésén gondolta fontosnak, hogy harcias politikai üzeneteket harsogjon. Tillerson állítólag kormánytagok, Trump nemzetbiztonsági tanácsadói és más magasrangú republikánusok előtt nevezte többször is hangosan idiótának (moron) az elnököt, sőt volt, aki kibaszott idiótára (a fucking moron) emlékezett.

Trump különös időzítéssel akkor rúgta ki Tillersont, amikor a britekkel egyeztet az oroszok elleni válaszlépésről az Angliában élő Szergej Szkripal, korábbi orosz kém és lánya megmérgezése miatt.

A külügyminiszternek felkért Mike Pompeo megtisztelőnek nevezte a feladatot. A helyére érkező új CIA igazgatója, Gina Haspel 15 éve még embereket kínoztatott.