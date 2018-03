Litvinyenko özvegye szerint nem elég kemények az Oroszország elleni brit lépések

„Bár ez keményebb reakció, mint amit a férjem esetében adott a brit kormány, de még mindig nem elég” - mondta Marina Litvinyeko a Reutersnek. A férjét két másik orosz, Andrej Lugovoj és Dmitrij Kovtun mérgezte meg polónium 210-es izotóppal, egy rendkívül mérgező radioaktív kémiai elemmel. Egy 2016-os brit jelentés szerint az orosz titkosszolgálat „valószínűleg” Vlagyimir Putyin engedélyével gyilkolt Londonban.

Alex Goldfarb és Marina Litvinyenko könyve a meggyilkolt ügynökről Fotó: LEON NEAL/AFP

Most Theresa May kormányfő is felidézte, hogy Alekszandr Litvinyenko egykori orosz állambiztonsági tiszt tizenkét évvel ezelőtti londoni meggyilkolása után az akkori brit kormány mindössze négy orosz diplomatát utasított ki. A brit kormány mai bejelentése ellenben arról szól, hogy kiutasít 23 orosz diplomatát, válaszul arra, hogy Moszkva nem adott hiteles magyarázatot az angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletre, amit Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke és lánya, Julija Szkripal ellen követtek el idegméreg felhasználásával.

Theresa May miniszterelnök bejelentette, hogy felfüggesztenek minden magas szintű diplomáciai érintkezést Oroszországgal: visszavonták Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni meghívását, és brit illetékesek nem lesznek ott a nyári oroszországi foci-vébén.

Szergej Szkripal 2006-ban Moszkvában, miután letartóztatták, amiért titkos információkat adott át az MI6-nek Fotó: Misha Japaridze/ASSOCIATED PRESS

Marina Litvinyenko szerint ennél többre lenne szükség, például célzott személyes szankciókra a Kreml vezetői ellen.

„Nem kell Putyin szabályai szerint játszani, mert abban a játékban nem nyerhetünk. De nem szabad gyengeséget sem mutatni vagy elfogadni bármit, ami az országunkban történik, még a férjem halála után is. Komolyabban kell venni ezt a kérdést, és valami olyat kell lépni, amire Putyin nem számít.”

Marina Litvinyenko azt is nehezen hiszi el, hogy a londoni száműzetésben elhunyt orosz férfi, a Putyin oligarchája ellen tanúskodó Nyikolaj Gluskov természetes halált halt.