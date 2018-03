Az alkoholipar nagyon lelkes, amiért jönnek az önvezető autók

A Washington Postban jelent meg egy cikk arról, hogy nemcsak a techvállalatok és autógyárak lelkesek nagyon a küszöbön álló amerikai önvezető autós forradalom miatt, de más szektorokban is érezhető az optimizmus: például az alkoholipar szereplői között.

Az elmúlt hetekben két nagy iparági szereplő, egy nagykereskedelmi vállalat és egy nagyipari gyártókat tömörítő szervezet is lobbizásba kezdett, hogy minél előbb megjelenhessenek a sofőr nélküli autók az utakon.

Elemzők egyelőre csak találgatnak, hogy milyen hatása lehet majd az önvezető autók megjelenésének az alkoholfogyasztásra az Egyesült Államokban, illetve ahogy terjed majd a technológia, szerte a világban. Az alkoholgyártók szerint csak javulni fog a helyzet, hiszen sokkal kevesebb lesz az ittas sofőr, és így a baleset is. Ami tényszerűen lehet igaz, de közben egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy meredeken fog nőni az alkoholfogyasztás aránya, aminek súlyos következményei lehetnek.

A Google féle Waymo által önvezetővé átalakított Lexus Fotó: Andrej Sokolow/dpa Picture-Alliance/AFP

A Morgan Stanley egy idézett elemzése szerint, ha az autóval közlekedőknek többet nem kell majd önmegtartoztatniuk magukat esténként, akár 250 milliárd dollárral is nőhet az alkoholpiac mérete.

Nincs is senki meglepve azon, hogy az alkoholipari szereplők lelkesek, ez klasszikus win-win szituáció a számukra: jelentősen nőhet a bevételük, miközben csökkenhet a részeg balesetek száma, ami sokat rontott eddig az iparág megítélésén.

Az alkoholipar szereplői a cikk szerint évek óta közelről követik az autóipari fejlesztéseket, idén márciusban pedig a négyszáz kereskedőcéget tömörítő szervezet, a Wine and Spirits Wholesalers of America csatlakozott is egy lobbicsoporthoz, ami az önvezető autók gyorsabb terjedéséért kampányol a döntéshozók környékén. Ugyanazon a héten az iparági szereplők által létrehozott nonprofit szervezet, Foundation for Advancing Alcohol Responsibility is beszállt a kampányba. A szervezet tagjai között tudja a világ legnagyobb rövidital- és sörgyártó vállalatait is.

Mindkét szervezet azzal indokolta a lépését, hogy aggasztja őket az ittas vezetés problémája, és most látnak esélyt egy technológiai megoldásra, ami a részeg sofőröket nem engedi volán mögé ülni.

Az ittas vezetők száma amúgy évek óta szorult vissza az Egyesült Államokban, többek között az Uber és a Lyft piacra lépése miatt is, de még mindig komoly problémáról van szó, ami sok áldozatot is követel. Azaz lehet számítani arra, hogy az önvezető autók terjedésével érdemben csökkenni fog az ittasan vezetők száma. Csak közben várhatóan lesznek emberek, akik többet fognak inni, mint eddig.

Hogy pontosan mekkora mértékben, az persze egyelőre rejtély, amivel kapcsolatban mindenki csak találgat. A cikkben megszólalnak elemzők, akik nagy növekedésre számítanak, ahogy olyan hangok is, akik szerint a városokban eddig sem a hazajutás volt a fő akadály azok számára, akik többet akartak inni, ezért nem fog radikális változást hozni a technológiai átalakulás. A vidéki, nehezebben tömegközlekedhető és Uberrel sem ellátott területeken viszont jelentősebb változást hozhat mindez.

Az alkoholipar ezen kívül a sofőr nélküli kiszállításban is bízhat, amivel a jövőben jóval olcsóbb lehet a gyártók számára a termékek mozgatása. Nem véletlen, hogy hasonlóan más logisztikai szereplőkhöz, a nagy alkoholgyártók is mind kísérleteznek már önvezető kamionok alkalmazásával.