Egy Hszi Csin-ping elnököt dicsőítő film lett a valaha legjövedelmezőbb kínai dokumentumfilm

Péntek van, hat fok és esős idő, ja és munkaszüneti nap is. De bennünket ez sem tántorít el, toljuk a híreket ma is. A fokoknak sem szegi kedvét, hogy most még csak hatan vannak, ma még további két fok érkezését várják, nyolcan már tök jól ellesznek, akár kosarazhatnak vagy röplabdázhatnak is, 4 a 4 ellen.