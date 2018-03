Újabb magyar szemtanú meséli el, mi történt az elszabadult grúziai sífelvonón

Azt gondolhatnánk, hogy egy sífelvonó balesete, amiben tizenkét ember sérült meg könnyebben, nem fog túl nagy érdeklődést kiváltani, de a grúziai sípályán történt pénteki baleset annyira bizarrul néz ki, hogy az esetről szóló felvételek jelenleg is száguldanak a világhír felé, a történtekről már a BBC is főoldalán számol be.

Közben előkerült egy újabb magyar szemtanú, Mára Krisztián, aki az ATV-nek mesélte el, hogy mit látott: sokan ragadtak fenn a sífelvonón, voltak, akik 30 méter magasan lógtak, de a hatóságok egyesével leeresztették őket.