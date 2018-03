Szalman herceg már két éve rejtegeti anyukáját az apukája elől

Kedden az USA-ba látogat Mohamed bin Szalman herceg, aki tavaly óta lényegében egyedül irányítja Szaúd-Arábiát, bár hivatalosan a 82 éves édesapja, a szaúdi király az állam feje.

Szalman herceg tavaly nyáron lecsukta a királyi család több száz befolyásos tagját, többek között nagybácsikat és unokatestvéreket is, hogy véget vessen a Szaúd család különböző klánjai közötti egyensúlyon alapuló rendszernek, és egyedül irányíthassa az olajdollárokban dúskáló szunnita államot.

Az NBC a herceg washingtoni látogatására azzal a sztorival jött elő, hogy Szalman már több mint két éve eldugta valahova az anyját.

Több mint egy tucat amerikai és közel-keleti forrás erősítette meg, hogy a herceg azért zárta ismeretlen helyre az anyját, hogy ne tudja lebeszélni az apját arról, hogy átengedje neki a hatalmat.

Mohamed bin Szalman herceg. Nem véletlen, hogy az édesanyja nincs rajta ezen a 2017-es képen sem. Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

A herceg anyja a király harmadik felesége, és a király állítólag már 2016-ban mondta Obamának, hogy nagyon hiányzik neki, mert régóta New Yorkban van gyógykezelésen. Obama állítólag akkor már tudta, hogy a nő nincs New Yorkban, de erről nem tájékoztatta az agg királyt, aki titkosszolgálati források szerint amúgy is kezdett már szenilis lenni. (NBC)