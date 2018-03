A kormány eljutott odáig, hogy „a Soros szervezetek működését be kell tiltani”

A kormány eddig főleg olyan szólamokat hangoztatott, hogy a Stop Soros törvénycsomaggal vagy a „külföldről támogatott szervezetek” listázásával az a célja, hogy átláthatóbbá tegye a civilek működését, és biztosítsa a törvényességet. A Kormányzati Tájékoztatási Központ friss közleményében azonban már szó szerint az szerepel, hogy

„a Soros szervezetek működését be kell tiltani”.

A közlemény amúgy a Migration Aid sajtótájékoztatójára reagál, amiről itt írtunk részletesen. De a konkrét ügynél érdekesebb, hogy a kormány retorikája tovább durvult.

Íme, az egész szöveg:

Amit a Migration Aid képviselője ma előadott, az egy szánalmas magyarázkodás. Továbbra sem kaptunk választ arra, hogy építenek-e illegális adatbázist a tranzitzónában, és ha igen, akkor milyen céllal. A Migration Aid egy Soros által kitartott szervezet, melynek célja a bevándorlás szervezése. Soros emberei most egyszerre több fronton is lebuktak. Hiába csípnek, rúgnak és harapnak, ami az elmúlt napokban nyilvánosságra került, az csak erősíti a véleményünket: a Soros szervezetek működését be kell tiltani, a bevándorlással foglalkozó szervezetek működését állami engedélyhez kell kötni, az erről szóló STOP Soros törvénycsomagot a választás után az Országgyűlésben azonnal el kell fogadni.



Kiadó: Kormányzati Tájékoztatási Központ