A Migration Aid szerint Bayer Zsolt és fideszes társai külföldi titkosszolgálatok segítségével próbálták lejáratni őket, de erre nincs konkrét bizonyítékuk

Sajtótájékoztatót tartott Siewert András, a Migration Aid operatív igazgatója az utóbbi napokban a kormányzati médiában megjelent, a Migration Aidet és más szervezeteket érintő cikkekről. Ezekben a cikkekben az írók, többek közt Bayer Zsolt titokban készített felvételekre hivatkozott, amiken például maga Siewert András beszél arról, hogy a Migration Aid illegálisan adatokat gyűjt a tranzitzónába érkező migránsokról, és hogy ez az egész migráció Soros György pénzügyi érdekeit szolgálja.

Bayer Zsolt az írásaiban arra hivatkozott, hogy egy beépített újságírótól kapta ezeket a hanganyagokat, és ezekből részleteket is publikált.

Siewert András a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 2017. december 19-én kereste meg őket emaillben egy Grigorij Alekszandrov nevű, magát brit állampolgárnak kiadó férfi, aki egy angol fintech cég, a Smart Innotech képviselőjének adta ki magát, és Siewertet migrációs szakértőnek akarta felkérni.

Siewert András a sajtótájékoztatón Fotó: akiraly

Siewert kétszer, 2018. január 9-én és február 12-én találkozott ezzel a férfival és egy kollégájával, egy állítólag finn nővel, akivel Siewert pár szót is váltott finnül. Mindkét találkozó Bécsben, az Intercontinental szállóban volt, ahol Alekszandrov arról kérdezgette őket, milyen szervezetekkel tartanak kapcsolatot, és hogy vezetnek-e bármilyen nyilvántartást a tranzitzónákba érkező menekültekről. Siewerték ott azt mondták, hogy van ilyen listájuk, ez aztán meg is jelent Bayer cikkében. A sajtótájékoztatón Siewert megmutatta, hogy valójában egy kézzel írt lista volt a tranzitban lévő menedékkérők ruhaméreteiről, amiket a hatóságoknak is bemutattak ott helyben.



Siewert szerint Alekszandrov izraeli akcentussal beszélte az angolt, és a cégnek, amit elvileg képviselt, még honlapot is csináltak, bár ez a honlap februárban Alexandrovval együtt tűnt el. A férfi utoljára február 23-án jelentkezett Siewertéknél, akik azóta hiába keresték.

A találkozókról Siewerték is készítettek hangfelvételeket, és a bizonyítékaikat hajlandóak nyilvánosságra is hozni. Hogy ezt a sajtótájékoztatón miért nem tették meg, azt Siewert azzal indokolta, hogy egyrészt nagyon hosszú, több órás hanganyagról van szó, amin ráadásul a fia is szerepel, és egyelőre még a családban kell tisztáznia, hogy nyilvánosságra hozza-e. A vezető ugyanakkor nem tagadta, hogy a Bayer cikkeiben hivatkozott mondatokat valóban ő mondta, szerinte azonban a hangfelvételeket összevágták. Amúgy azt mondja, nincs jó véleménnyel Soros Györgyről, akiről valóban azt gondolja, hogy végső soron anyagi érdekek mozgatják.



Siewert képeket mutat Alekszandrovról és a társáról Fotó: akiraly

Az akcióról és a találkozókról értesítették a magyar hatóságokat is, mert attól tartottak, hogy idegen titkosszolgálat akarja beszervezni őket, de Siewert nem beszélt arról, hogy a magyar elhárítás tett-e bármit az ügyben.

A Migration Aidnél mindezek alapján úgy sejtik, hogy ez egy több milliós költségvetésű, titkosszolgálati módszerekkel operáló akció volt, amiben magyar civilszervezeteket akartak lejáratni.

Próbáltam kiszedni, hogy a több tízmilliós költségeket mire alapozza. Azt mondta, hogy Alekszandrov és kolléganője repülővel utaztak Bécsbe, nekik pedig százezres nagyságrendben ajánlottak költségtérítést. Az Index megismételt kérdésére sem fejtette ki bővebben, hogy mire alapozza az összeget. Végül elismerte, hogy Alekszandrov valóban lehetett akár a Jerusalem Post újságírója is, ugyanis Izraelben a kormánypárti napilap épp hasonló témában publikált a napokban hangfelvétel-részleteket.

Az sem világos, hogy Siewert miért tett olyan kijelentéseket egyáltalán, amilyeneket kiragadott a szavaiból a Magyar Idők is, a Migration Aid munkatársa azt mondta, így akarták fenntartani Alekszandrovék érdeklődését, hogy végül ők palizhassák be azokat, akik a szervezetet szerették volna lejáratni. Siewert sajtótájékoztatójára a kormány közleményben reagált, azt, hogy „a Soros szervezetek működését be kell tiltani”.