Egy izraeli rabbi szerint kóser lehet a klónozott disznóhús

Yuval Cherlow prominens izraeli rabbi szerint a laboratóriumban növesztett hús elveszíti az állati „identitását”, így felhasználható az éhínség megakadályozására, a szennyezés megelőzésére és az állatok szenvedésének elkerülésére. Eszerint még a klónozott disznóhúst is megehetnék a zsidók, ráadásul tejet is ihatnának hozzá, amit a mostani vallási gyakorlat szerint nem lehetne hússal együtt fogyasztani.

Ahhoz, hogy ez teljesüljön, nem a disznónak kellene klónozottnak lennie, csak a hús lenne előállítva sertéssejtekből. Így talán többé nem fordulna elő akkora galiba, mint amekkora 2013-ban Budapesten volt, amikor elfogyott a kóser hús.

De még az is elképzelhető, hogy a technológia fejlődése ellenére a többi rabbi azt fogja mondani: ez ugyanúgy disznóhús, tehát nem kóser. (Ynet via Times of Israel)