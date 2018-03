Emlékkoncertet tart magányosan elhunyt, szertartás nélkül eltemetett rajongója emlékére a japán popsztár

A japán popzene egyik egyedi műfaja az idol, aminek a lényege, hogy az énekesek személyhez szóló dalokkal láncolják magukhoz rajongóikat, akik abban az illúzióba ringathatják magukat, hogy a rajongott sztár tényleg nekik, tényleg róluk énekel. Ez persze csak a show része, de most az idolszakma egyik feltörekvő sztárja, a 31 éves Ariszaka Emi rácáfolt az előítéletekre.

Ariszakának volt egy megszállott rajongója, egy 55 éves, csak becenevén, Okkyanként ismert férfi, aki az elmúlt tíz évben szinte mindegyik koncertjén ott volt. Vagyis gyakorlatilag élőben kísérte végig rajongott idolja teljes karrierjét. Ariszakának nemrég feltűnt, hogy egy ideje már nem látja a férfit a koncertjein.

"Okkyan, várj ránk a mennyországban" - írta az elhunyt rajongójáról készült rajz köré Ariszaka. Fotó: Ariszaka / Twitter

Aggódni kezdett, ami csak fokozódott, mert Okkyan a közösségi médiában is felszívódott. Ariszaka kitartását jelzi, hogy végül kiderítette a férfi igazi - nem publikus - nevét, az alapján pedig a lakcímét is megtalálta. Hát fel is kereste. Ekkor tudta meg Okkyan szomszédaitól, hogy a férfi tavaly kórházba került, koszorúér-műtéten esett át, ami nem javított az állapotán. Augusztusban otthonában elhunyt.

Mint kiderült, teljesen magányosan halt meg. Nincsenek közeli rokonai, így még rendes temetése se volt. Ez annyira megrázta Ariszakát, hogy a hivatalos blogján jelentette be, emlékkoncertet rendez Okkyan tiszteletére. Az április 11-i koncertre még Okkyan egy másik idolját, Flowered Gemet is beszervezte. (Via Soranews24)