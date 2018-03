Videós vallomást hagyott maga után az austini sorozatrobbantó

Mark Conditt terepjárója. Az austini robbantássorozat feltételezett elkövetője magát is felrobbantotta. Fotó: Eric Gay/AP

25 perces videóvallomást vett fel halála előtt Brian Manley, az austini sorozatrobbantás gyanúsítottja, aki saját autójában robbantotta fel magát. "Én vallomásnak minősíteném" - mondta a felvételről Brian Manley, Austin átmeneti rendőrkapitánya. Azt is elmondta, hogy nem tervezik a felvétel nyilvánosságra hozatalát.

Manley szerint a felvétel alapján nem úgy tűnik, hogy a robbantó rasszista indítékból ölt volna. Mark Condit a vallomásában "egyáltalán nem beszél terrorizmusról, sem gyűlöletről". Manley szerint "inkább tűnik egy nagyon zavart fiatalember segélykiáltásának, akit a magánéleti kihívások juttattak idáig".

Conditt a rendőrség gyanúja szerint 19 nap alatt öt bombát robbantott Austinban. A támadásokban ketten életüket vesztették, öten megsérültek. Egy hatodik bombája, amit az austini nemzetközi reptér melletti csomagelosztóban találtak, nem robbant fel.

A 23 éves Condit végül magát is felrobbantotta a terepjárójában. A rendőrség ekkor már nagyon közel járt hozzá. (Via The Guardian)