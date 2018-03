A Kétfarkú Kutyapárt jelöltje elment a köztévébe egy csirkejelmezben, és végigkotkodálta az interjút

Az választások közeledtével az MTVA-nak van egy számára igen kellemetlen kötelezettsége: öt percnyi műsoridőt kell biztosítaniuk minden országos listát állító pártnak, így végre az ellenzéki pártok képviselői is bejutnak a köztévébe, nem csak a fideszesek. A Jobbik szóviője Mirkóczki Ádám például azt mondta kedden, hogy két év után engedték szóhoz jutni a köztévén, öt percen át szidta is a közmédia működését. Szerdán a Momentum is megkapta a maga öt percét: Orbán Ráhelről, Tiborczról és Kósa Lajosról kérdezték Orbán Viktort.

Olyan öt perces hakni viszont valószínűleg még soha nem volt a köztévén, mint amilyet a Magyar Kétfakú Kutyapárt szóvivője és képviselőjelöltje, Tichy-Rács József nyomott péntek este:

egy csirkejelmezben ült be a stúdióba, és végig kotkodált.

Nem is tudnék kiemelni belőle egyetlen pillanatot sem, úgy jó az egész, ahogy van. A riporter igyekszik ugyan kérdezni Tichy-Rácstól, de az MKKP-s jelölt egy pillanatra sem esik ki a szerepből, viszont egy ponton elővesz egy szívószálat, aztán meg egy szemüveget. Ilyen befejezést, pedig valószínűleg közmédia nem látott még soha:

Update: Amúgy a csirkejelmezes képviselőjelölt által mutatott papíron lévő bináris kód annyit jelent, hogy "ingyen sör".