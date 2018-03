A Jobbik szóvivőjét két év után beengedték a köztévébe, ahol öt percen keresztül szidta az állami médiát az egyetlen szót sem szóló riporternek

Hétvégén még az ellenzéki elhajlással nehezen vádolható Nemzeti Választási Bizottság is kénytelen volt egymillió forintra büntetni a köztévét, mert jogsértőnek találta a február 28. és március 13-a között sugárzott reggeli műsorokat. Az NVB-hez a Jobbik fordult azzal a kifogással, hogy a Ma reggelben rendszeresen szerepelnek a kormánypártok képviselői, illetve a kormányhoz köthető elemzők, akik

úgy bírálják az ellenzéket, hogy az érintettek nem reagálhatnak erre, mivel nem hívtak meg a műsorba egyetlen ellenzéki politikust sem.

Tegnap este azonban jobbikos vendége is volt a Ma este című műsornak. Mirkóczki Ádám szóvivőt saját állítása szerint két éve nem hívták be a köztévébe, de most lehetőséget kapott, hogy az összes országos listát állító párthoz hasonlóan a Jobbik is kifejthesse a programját öt percben.

Ezt az időkeretet Mirkóczki arra használta, hogy a reagálni nem tudó vagy nem akaró riporternek és az ellenzékiekkel szinte soha nem találkozó nézőknek elmondja, mi a baj a közmédiával, ami szerinte a kormánypropaganda eszköze, és „kilúgozza” a nézők agyát.

Pont letelt az öt perc, köszönöm, hogy itt volt nálunk



- mondja a riporter a végén mosolyogva, de a másik műsorvezető már nem tudott jó képet vágni a hallottakhoz.

A műsorban amúgy folytatódott az a sorozat, amiben mind a 23 országos listát állító párt ugyanannyi időben fejheti ki a programját, vagyis egy szintre kerülnek a kamupártok és a parlamentbe jutásra eséllyel pályázó politikai erők.

Tegnap a Jobbik, a Közös Nevező 2018 és a Kell Az Összefogás Párt mutatkozhatott be.

A teljes adást itt lehet megnézni.