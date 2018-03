Annyira tolja a Fideszt a köztévé, hogy a választási bizottság kénytelen volt egymillió forintra büntetni

A Nemzeti Választási Bizottság egymillió forintra büntette meg a köztévét (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.), miután megvizsgálta a 2018. február 28. és március 13-a között sugárzott reggeli műsorokat, és jogsértőnek találta azokat.

Az NVB-hez a Jobbik fordult azzal a kifogással, hogy a Ma reggel című műsorban rendszeresen szerepelnek a kormánypártok képviselői, illetve a kormányhoz köthető elemzők, akik úgy bírálják a Jobbikot és az ellenzéket, hogy az érintettek nem reagálhatnak erre, mivel nem hívtak meg a műsorba egyetlen ellenzéki politikust sem.

A köztévé erre adott válasza parádés. Szerintük „a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége nem keletkeztet alanyi jogot a médiában való személyes megszólalásra senki számára”, vagyis nem muszáj mindenkit meghívni a műsorba, de aztán folytatják: „a közönség érdekét szolgáló szabály lényege nem a személyes megszólalási lehetőség biztosítása, hanem az eltérő véleményeknek a közösség részére való eljuttatása, melyet akár más is bemutathatott az érintett időszakban a műsorszámban bemutatott közéleti ügyekben (amennyiben másnak is lehetett egy konkrét ügy vonatkozásában hasonló vagy azonos tartalmú véleménye), illetve adott esetben akár a műsorvezető maga is összefoglalhatta azt”. Vagyis a meghívott fideszesek, fideszes elemzők és akár a műsorvezető is kifejtheti az ellenzék álláspontját.

Azt is írják, hogy „az M1 műsorán számos alkalommal szerepelnek a Jobbikhoz kötődő közéleti szereplők, politikusok, melyeket a kifogás nem említ”. Amire a Nemzeti Választási Bizottság is kénytelen volt megjegyezni, hogy a köztévé a levelében „nem jelölt meg egyetlen olyan műsorszámot sem a kampányidőszak jelenlegi időtartamában, amely a Ma reggel című műsorral jellegét tekintve egyenértékűnek tekinthető, és abban a Jobbik Magyarországért Mozgalom, vagy egyértelműen hozzá köthető személy ismertette volna a szervezet politikai programját, közéleti eseménnyel összefüggő álláspontját”.

Az esélyegyenlőség be nem tartása miatt jogsértőnek mondták ki a köztévé reggeli műsorát és egymillió forinto bírságot szabtak ki. Fellebbezni lehet.

Mindezt úgy, hogy az NVB nagyvonalúan szakmai megnyilvánulásnak tekintette Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője, Ifj. Dr. Lomniczi Zoltán CÖF-szóvivő, alkotmányjogász, Gerő András történész, Galló Béla politológus, Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Boros Bánk Levente elemzők által elmondottakat, így őket nem is sorolták a politikai oldalak egyikéhez sem.