Orbán inkább az ovisokkal haverkodik, ha már az európai vezetőkkel nem tud

A miniszterelnök nemzetközi programjai nem erősítik azt a Fidesz által sugallt képet, hogy Orbán Viktor Európa kulcsfigurája. A kontinens megmentője január elején még büszkén közölte: „erős évkezdet, két nap alatt két uniós kormányfő látogatott Magyarországra”. Az első Mateusz Morawiecki új lengyel kormányfő volt, akinek miniszterelnökként a budapesti volt az első hivatalos külföldi útja. A második az ír kormányfő, Leo Varadkar, egy indiai bevándorló 38 éves fia, aki nyíltan vállalja homoszexualitását. Ő nem meglepő módon messze nem osztja Orbán nézeteit, a közös sajtótájékoztatójukon jelezte is, hogy Írország nem ért egyet Magyarországgal a migráció kezelésének kérdésében, és támogatja a közös teherviselés koncepcióját az Európai Unión belül.



Orbán távozóban az ír miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztató után Fotó: botost/444.hu

Az erős évkezdetet nem követte erős folytatás. Uniós kormányfők csak egy V4-es találkozóra jöttek Budapestre, még januárban. Egyszer beugrott Orbánhoz Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, hogy egyeztessenek egy uniós csúcs előtt. Nemcsak uniós, egyéb kormányfők sem fordultak meg sűrűn idén Orbánnál, február elején volt közös magyar-szerb kormányülés, és ne felejtsük el azt sem, hogy megtartották Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság első miniszterelnöki találkozóját.



José Ulisses Correia e Silva, a Zöld-foki köztársaság kormányfője és Orbán Viktor. Fotó: Árvai Károly / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI / MTVA

Itt járt néhány egykori államfő és kormányfő a Kereszténydemokrata Internacionálé ülésén, és a nagy balkáni játékost, Milo Djukanovicsot, a montenegrói Szocialisták Demokratikus Pártja elnökét, korábbi államfőt, illetve miniszterelnököt is fogadta Orbán. Maradva az egykori államfőknél: Václav Klaus, Csehország korábbi elnöke és Nicolas Sarkozy, volt francia elnök is volt Orbán vendége, pech, hogy az utóbbi a jelek szerint aligha tér vissza, mivel a múlt héten előállították a rendőrök.

Hogy fontos lenne Orbánnak az európai barátok felmutatása, azt bizonyítja, hogy Bécsbe – Lázár János szerint is a protokollt felrúgva – ő kéredzkedett be az új osztrák kancellárhoz, Sebastian Kurzhoz. A meglátogatott külföldi kollégák listája még annál is rövidebb, mint a fogadottaké. Orbán Ausztrián kivül – ahol vállalva a veszélyt, egy utcai kolbászosnál falatozott – elutazott még régi barátjához, Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökhöz. Az EU Tanácsának soros elnökségét ellátó Bulgária kormányfőjének ugyanakkor kénytelen volt jelezni, hogy „elfogadhatatlan az EU új migrációs javaslata”, amit a bolgárok készítettek elő.



Az elhúzódó német koalíciós tárgyalásokra is lehetne fogni, hogy Orbán például úgy ment el Berlinbe előadást tartani egy gazdasági fórumon, hogy nem fogadta a Angela Merkel kancellár. Csakhogy Angela Merkel és Orbán – aki nem győzi hangoztatni a német-magyar kapcsolatok fontosságát – már három éve nem találkozott hivatalos, kétoldalú megbeszélésen. Szijjártó Péter külügyminiszter ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt mondta, hogy az uniós csúcstalálkozókon tud egyeztetni egymással Orbán és Merkel. A német kancellár a V4-es országok többi kormányfőjével valahogy mégis leül tanácskozni, hiába tudna velük is beszélni az uniós csúcsokon, Varsóban például hétfőn járt Merkel, ahol azt mondta, reméli, hogy a közös európai menedékjogi rendszert júniusig sikerül tető alá hozni. Orbánnak pedig nem marad más, mint a hazai közönségnek szóló üzenetekben reagálni arra, hogy Merkel ránk akarja erőszakolni a kvótákat. Azért arra számíthatunk, hogy legalább a látszatát fent akarják tartani annak, hogy Orbán és Merkel jóviszonyban van, és közös fotók lesznek arról, hogy összefutnak az uniós csúcson.

Nem jött Magyarországra Emanuel Macron sem. Tavaly nyáron közép-európai túrán volt, de kihagyta Lengyelországot és Magyarországot. Akkor arról szóltak a hírek, hogy nem véletlenül, a Miniszterelnöki Hivatal viszont azt közölte, hogy nem is volt szó arról, hogy jön, de terveznek egy Macron-V4-es csúcsot Budapesten az év végéig. Mármint 2017 végéig, de ez sem jött össze. Szijjártó szerint majd a választások után vissza lehet erre térni.

A Donald Trumppal való találkozásért is hiába küzdött a külügy, nem jött össze. Erre az volt a korábbi válasza a külügynek, hogy most nincs is olyan téma, ami indokolná a találkozót.

De az illiberális barátok sem segítettek be Orbánnak. Az év elején lett volna a soros oroszországi látogatása, de ez valamiért elmaradt. Pedig Szijjártó Péter szeptemberben jelezte, hogy folytatódik a sorminta, Orbán Moszkvába utazik majd Vlagyimir Putyinhoz, januárban vagy februárban. Ez a látogatás elmaradt. Szijjártó szerint azért, mert Oroszországban és Magyarországon is választási időszak van/volt. Ami igaz, de 2014-ben, amikor szintén választási kampány volt, Orbán simán meglátogatta Putyint, sőt akkor jelentették be a Paks 2-szerződést. Most csak egy gratuláló levél - mégcsak nem is telefon - ment Putyinnak az újraválasztásához. Az orosz elnök is szakított időt a kampányában vendégek fogadására: járt nála az új osztrák kancellár, Sebastian Kurz, a belga miniszterelnök, valamint a palesztin elnök, az izraeli miniszterelnök, a jordán király és az argentin elnök is abban az időszakban, amikor Orbán látogatása esedékes lett volna. Szijjártó szerint az idei találkozóra majd a választások után térnek vissza.



Erdogan török elnöknek is volt meghívása Magyarországra. Az azért maradt el, mert a felújított Gül baba türbe átadására jött volna, de a munkálatok megcsúsztak.

Négy évvel ezelőtt egyébként Orbán Viktor Szaúd-Arábiában járt a kampány idején, üzleti lehetőségeket keresve. Ott és akkor azt mondta: „Mi nem azért jövünk ide, hogy kioktassunk bárkit emberi jogokból vagy modern világfelfogásból. Mi azért jövünk ide, mert tiszteljük az arab kultúrát, és elismerjük azt, ahogyan ők berendezték és a világ egyik legsikeresebb részévé tették a saját világukat.”