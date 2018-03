Az ellenzék arról sem tudott megegyezni a belvárosban, hogyan derítsék ki, melyikük a legesélyesebb jelölt

Szombaton írtuk meg, hogy Juhász Péter visszalépése után egyeztetett az LMP, az MSZP-Párbeszéd és a Momentum belvárosi körzetben induló jelöltjei, végül pedig arra jutottak, hogy felmérik az erőviszonyokat, aztán eldöntik, ki, kinek a javára lép vissza a választáson. Külön indulva ugyanis nincs esélyük Hollik István fideszes képviselőjelölt ellen.



Mára azonban kiderült, hogy az LMP és az MSZP-Párbeszéd jelöltje még nem egyezett bele ebbe a forgatókönyvbe, hétfő este pedig a Momentum jelöltje, Fekete-Győr András a Facebookon jelentette be, hogy bár a két párt jelöltjei a hétvégén még szimpatizáltak az ötlettel, hétfőn már nem szimpatizálnak, szerintük ugyanis ennyire rövid idő alatt (a választásig már nincs két hét) nem lehet mérést készíteni.

Fekete-Győr szerint viszont lehet, és most azt jelentette be, hogy ő jelölttársai nélkül is elkészítteti a közvélemény-kutatást, aztán pedig azt a jelöltet fogja támogatni, akit a felmérés a legerősebbnek hoz ki a körzetben.