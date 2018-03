Elbukni látszik Fekete-Győr terve a budapesti 1-es választókerületben

Juhász Péter, az Együtt elnökének és a körzet egyik erős ellenzéki jelöltjének szombati visszalépése új helyzetet teremtett a budapesti 1-es választókerületben. Ez a választókerület az egyik iskolapéldája annak a gerrymanderingnek, amivel a Fidesz maximalizálni próbálta választási esélyeit: a hagyományosan versenyképes V. kerületet, illetve két, szintén ingadozó kerület, a VIII. és a IX. belvárosi részeit vonták ebben össze a hagyományosan jobboldali I. kerülettel. Ennek ellenére a belvárosi körzet nyerhető maradt a baloldalnak, 2014-ben is csak a teljes baloldali összefogás hiányán múlt Rogán Antal győzelme.

Az ellenzéki jelöltek (b-j), Losonczy Pál (Jobbik), V. Naszályi Márta (MSZP-Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Juhász Péter (Együtt), Fekete-Győr András (Momentum), és a vitavezető, Gulyás Márton a Gödör Klubban tartott belvárosi képviselőjelölti vitán, 2018. február 12-én. Juhász Péter már bejelentette a visszalépését, Fekete-Győr, Csárdi és V. Naszályi még nem döntötte el, hogy ki lépjen vissza kinek a javára. Fotó: Screenshot - Közös Ország Mozgalom Facebook

Most is ezen múlhat, hogy Rogán nagy nehezen megtalált utódja, Hollik István nyerhet-e itt. Ezért is javasolta Juhász visszalépése után szinte azonnal - értesüléseim szerint alig fél órával Juhász bejelentése után - Fekete-Győr, hogy az összes többi ellenzéki jelölt kezdjen egyeztetésbe. Erre a találkozóra a Jobbik végül nem ment el, de az elempés Csárdi Antal és a Párbeszéd az MSZP támogatását is élvező politikusa, V. Naszályi Márta Csárdi elbeszélése alapján "jó hangulatú, konstruktív" beszélgetésen abban egyetértett, hogy csak egyiküknek kéne szembeszállnia Hollikkal.

De Csárdi és V. Naszályi már ezen a megbeszélésen jelezték, hogy ők egyedül nem dönthetnek, a pártjaik vezető testületei illetékesek az ügyben.

Az MSZP eddig nem reagált hivatalosan a megkeresésemre, nem hivatalosan csak annyit üzentek, hogy még "túl korai" beszélnünk. V. Naszályi esetében még az is bonyolítja a kérdést, hogy ő maga a Párbeszéd politikusa, vagyis két párt vezetésének döntésén múlik a sorsa. Az LMP viszont arra jutott, hogy

értelmetlen volna új közvélemény-kutatást tartani a kerületben.

Ebben van igazság. Bár Fekete-Győr érdeklődésemre elmondta, hogy ő azóta már minden közvélemény-kutatót megkeresett, és kettő, köztük a Medián is jelezte, hogy meg tudják csinálni a kutatást, az a 11 nap, közte egy négynapos hétvége, amennyi idő maradt rá, valóban szűkösnek tűnik. És az is jogos érvnek tűnik az LMP részéről, hogy pont a budapesti 1-es körzetben már készült felmérés, amiből kiindulhatnak: a Közös Ország Mozgalom (KOM) megbízásából a Medián 2018. február 5-28. között felvett adatokból készült elemzése.

Ebből Csárdi azt olvasta ki, hogy akkor ő és Juhász Péter számított a legintegratívabb jelöltnek, vagyis Juhász visszalépésével szerinte ő lépett elő legfőbb esélyessé. Ezért is fogalmazott - saját bevallása szerint sem a legszerencsésebben - úgy az ATV vasárnapi műsorában, hogy a többieknek kéne visszalépniük a javára, mert "nem volna ésszerű", ha legesélyesebbként ő lépne vissza.

Csárdinak abban igaza van, hogy a Medián februári mérésének adatai alapján valóban Juhász és ő lett volna leginkább képes felszívni az ellenzéki szavazatokat, a visszalépések az ő számaikat dobták meg leginkább. Ugyanakkor V. Naszályi Márta és az őt jelölő pártok is mutogathatnak arra, hogy az összes jelöltet mérő kutatás alapján az ő támogatottsága a legnagyobb.

De fontos megjegyeznünk - és ez általában is igaz a KOM felkérésére készült felmérésekre -, hogy a kutatásból nagy magabiztossággal csak egy következtetést lehet levonni: az ellenzéknek akkor van legnagyobb esélye a győzelemre, ha a baloldali pártok csak egy jelöltet állítanak.

Ebben a választókerületben annak nincs különösebb jelentősége, hogy a Jobbik visszalép-e, és ez a budapesti körzetekben általában is igaz. Az, hogy melyik jelölt az esélyesebb, igazából nem lehet kiolvasni a mérésből: a teljes, Jobbik visszalépésével számoló koordinációval számoló mérésekben "legnépszerűbb" V. Naszályi Márta és "legnépszerűtlenebb" Fekete-Győr András között statisztikailag irreleváns, hibahatár-közeli különbséget mért csak a Medián.

Elképzelhető persze, hogy a Medián mérése óta eltelt hónapban, pláne Juhász visszalépése után változtak az erőviszonyok. De, mint már írtam, lényegében mindegy, hogy melyik baloldali jelölt indul a kerületben, amennyiben végül csak egyikük indul.

Most tehát úgy állunk, hogy az MSZP még nem döntött, az LMP pedig a már ismert adatok alapján döntene. Az együttműködést kezdeményező Fekete-Győr pedig kivár. Ő hétfő estig adott határidőt a többieknek a válaszra. És ha nem jönne össze a terve? "Van egy B-tervem, amit kedden be is fogok jelenteni" - mondta, de persze ezt a tervét még nem osztotta meg.