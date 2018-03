Egy magyar gyémántkereskedő volt a magyar férfi, aki az FBI-nak beszélt az ellopott uniós pénzek tisztára mosásáról

Az Átlátszó már tavaly nyáron írt arról a férfiról, aki a Magyar Nemzet hétfői cikke szerint bekerült az FBI tanúvédelmi programjába, és komoly szerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. Ezek alapján F. Péter András egy nemzetközi csalási halózatot működtetett, ami nemzetközi szinten foglalkozott pénzmosással.

A Magyar Nemzet szerint az amerikai hatóságok a magyar férfit egy olyan hálózat részének tartják, amin keresztül az elmúlt években 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A gyanú szerint néhány millió eurós összegben felvett pénzeket a futárok gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén vihették külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. A férfit a magyar hatóságok is keresik, az Interpol kőrözési listájára pénzmosás miatt került fel.

Egy magyar társaság 2010 novembere és 2013 áprilisa között követett el internetes csalásokat az Egyesült Államokban, amivel a vádirat szerint 2 millió dollárost kárt okoztak. Az így megszerzett pénzt kicsempészték, illetve egy az Egyesült Államokban, Európában és Izraelben működő, pénzmosással foglalkozó hálózaton keresztül máshova utalták. Az ügyben összesen 19 embert vettek őrizetbe New Yorkban, Los Angelesben, Magyarországon, Bulgáriában, Németországban és Izraelben.

Az amerikai igazságügyi minisztérium tavaly márciusban hat magyar állampolgár ellen terjesztett elő kiadatási kérelmet a magyar társminisztériumnál a két állam között meglévő kiadatási szerződés alapján, hogy büntetőeljárást folytasson le csalás, pénzmosás, és közokirat-hamisítás miatt. A magyar hatóságok az eljárást nem indították meg, de a kiadatást megkezdték.

A társaság egyik tagját, F. Péter András azonban nem kapták el, ezért továbbra is pénzmosás miatt szerepelt az Interpol listáján. Az Átlátszó megjegyezte, hogy F. Péter András korábbi cége, az órákkal és ékszerekkel foglalkozó T-Gold Kft. korábban grúz-izraeli körökkel üzletelt.

Bár a magyar férfi a Magyar Nemzet szerint most is részt vesz az FBI tanúvédelmi programjában, az Index megjegyzi, hogy nem ártana tisztázni melyik programról is van szó.

Az Egyesült Államokban működő tanúvédelmi program ugyanis nem az FBI, hanem az igazságügyi minisztérium felügyelete alatt fut, és a résztvevők jelentős része olyan bűnöző, aki más, nála esetleg veszélyesebb vagy súlyosabb bűncselekményeket elkövetőkre tett terhelő vallomást. Ők viszont nem nagyon reklámozzák a sajtóban, hogy mi van velük. Az Index szerint valószínűbb, hogy F. Péter András inkább valamilyen nyomozati alkut kötött az FBI-jal.