Két Michelin-csillagot kapott az Onyx, díjazták Széll Tamás éttermét is

Megtartotta a csillagot a Borkonyha, a Costes Downtown és a Costes is, az Onyx pedig az első magyarországi étterem, melynek két Michelin-csillaga van - írja az Index. A 2018-as európai Michelin-kalauzt hétfő este mutatták be a Várkert Bazárban, öt közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Görögország, Lengyelország és Magyarország csillagait mutatták be.

Ajánlott étteremként bekerült a kalauzba az Olimpia étterem, Széll Tamás étterme a Stand 25 pedig Bib Gourmand minősítést kapott. Az Onyx elismerését Mészáros Ádám séf kapta, aki elsírta magát a színpadon. Mészáros két éve váltotta Szulló Szabinát és Széll Tamást az Onyxban, ők nyerték az első csillagot az étteremnek.