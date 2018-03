Egy 2500 éves múmia került elő egy üresnek hitt szarkofágból

Ausztrál kutatók fedezték fel a múmiát egy olyan kőkoporsóban, melyet az elmúlt 150 évben üresként tartottak nyilván. A szarkofág Sydneyben, a helyi egyetemi múzeumban volt kiállítva.

A koporsót még tavaly nyitották ki tudósok, ekkor csodálkoztak rá az emberi maradványokra. Mint elmondták, a múmia meglehetősen rossz állapotban, darabokra esve volt a szarkofágban, a feltételezések szerint korábban sírrablók okozhatták a károkat.

Fotó: NICHOLSON MUSEUM/UNIVERSITY OF SYDNEY

A tavalyi felfedezést csak most hozta nyilvánosságra a Jamie Fraser archeológus vezette kutatói csapat. Mint mondta, a maradványok megtalálása egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor elállt a szavuk munkájuk során. Beszélt arról is, hogy soha nem volt lehetősége egyiptomi sírokat feltárni, de ez most egész közel volt hozzá.

A szarkofág 1860-ban került az országba, a múzeum alapítója három másik kőkoporsóval együtt szerezte be. Üresként volt nyilvántartva, és a régészek nem is szenteltek nagy figyelmet rá, mivel a többi szarkofág izgalmasabban nézett ki, ráadásul azokban múmiák is voltak.

Fotó: NICHOLSON MUSEUM/UNIVERSITY OF SYDNEY

A szakértők most próbálják azonosítani a múmiát, de a sírrablók egykori támadása miatt nem lesz könnyű dolguk, csak maradványok maradtak utána. A hieroglifák alapján időszámításunk előtt 600-ra teszik a szarkofág korát, illetve az is kiderül belőlük, hogy a koporsót egy Mer-Neith-it-es névre keresztelt nő számára építették, aki papnő lehetett.

Most CT-vel világítják át a leletet, ennek eredményeit jövő héten hozhatják nyilvánosságra. Fraser abban bízik, hogy szénizotópos kormeghatározással sikerül majd igazolni, hogy a múmia 600 évvel időszámításunk előtt élhetett. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg -Neith-it-es maradványait találták meg. (BBC)