Hiába jutott ki Izland először a világbajnokságra, az ország vezetői tiltakozásképp nem mennek el Oroszországba

Az izlandi külügyminisztérium hétfő este jelentette be, hogy diplomáciai szinten bojkottálni fogják a nyári, Oroszországban megrendezendő világbajnokságot. Az ok a Nagy-Britanniában idegméreggel elkövetett támadás, mely mögött a brit kormány és a nemzetközi közösségek az orosz kormányt gyanítják, és amit Moszkva folyamatosan tagad.

A külügyminisztérium közleménye szerint hiába jutott ki a válogatott története során először a világbajnokságra, az izlandi vezetők közül senki nem lesz ott a rendezvényen. Az ország emellett minden magas szintű, két oldali párbeszédet felfüggesztett Oroszországgal.

A reykjavíki kormány ezenkívül világos válaszokat vár Moszkvától a Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya elkövetett támadás ügyében.

Hétfő este Spanyolország, Albánia és Norvégia is orosz diplomaták kiutasításáról döntött, és azóta az ausztrál miniszterelnök is hasonló lépések lehetőségét vetette fel. Korábban összesen 18 ország - köztük 15 EU-tagállam, valamint az Egyesült Államok, Kanada és Ukrajna - több mint száz orosz hírszerző kiutasításáról döntött. Magyarország is kiutasított egy diplomatát, de az ő ügye állítólag összefügg Kovács Béla ügyével is. (via AFP, MTI)