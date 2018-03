Új-Zéland is szívesen kiutasított volna egy orosz kémet, de nem találtak egyet sem az országban

Új-Zéland kormánya is szeretett volna jó szövetségese lenni Nagy-Britanniának, és csatlakozva a több mint 20 országhoz, szintén kiutasítani egy orosz kémet az országból, válaszul a Nagy-Britanniában elkövetett idegméreg-támadás miatt, de egyáltalán nem találtak ilyet.

Fotó: ANDY WHARTON/AFP

Jacinda Ardern miniszterelnök elmondása szerint a kormány képtelen volt egyetlen be nem jelentett hírszerzőtisztet sem találni az országban, hogy aztán hazaküldhessék, pedig a hatóságok direkt rá is kerestek most.



Ardern elmondta azt is, hogy annyira persze nem lepte meg, hogy Új-Zéland nem foglal el előkelő helyet az orosz hírszerzők munkájában. (FT)