Hadházy Ákos szerint az LMP-ben is van téglája a Fidesznek

Az LMP társelnöke, Hadházy Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, és itt beszélt arról, hogy azonnal lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz, és erre biztat minden ellenzéki vezetőt.

Beszélt az ellene folyó fideszes lejáratókampányról is, elmondta, hogy az viseli meg a legjobban, amit a családjával művel a kormánymédia. Kitért a legutóbbi állításokra is, mely szerint édesanyja földárverésen licitált volna. Mint mondta, anyja valóban indult volna egy árverésen, ha nem indult volna ott helyi gazda. De mivel indult, elmaradt a licit. Kitért arra is, hogy minden ilyen állításért perel, legutóbb épp ma nyert meg egy ügyet.

Szerinte a Fidesz borzasztóan fél, ezért vádolják azzal, hogy sanyargatja a szomszédját, strómanhálózatot üzemeltet, vagy rövidnadrágban megy templomba. „Ez az egy az igaz” – tette hozzá, utalva arra az egy esetre, amikor valóban rövidnadrágban orgonált egy templomban.



Szóba került a zuglói LMP-s jelölt, Barta János ügye is, akiről a napokban derült ki, hogy fideszesek is gyűjtöttek neki aláírásokat, és akit a párt vissza akar hívni a jelöltségből. Mint Hadházy a műsorban elmondta, ha Barta nem száll ki, akkor jogászokkal fogják megvizsgálni, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy eltűnjön a neve mellől az LMP logó. A társelnök felvetette azt is, hogy ha kiderülne, hogy a zuglói LMP összejátszatott a Fidesszel, akkor feloszlatják a helyi szervezetet.

Majd Hadházy arról beszélt, hogy tapasztalatai szerint minden ellenzéki pártba beágyazódott a Fidesz. Arra a kérdésre, hogy ez igaz-e az LMP-re is, azt mondta: természetesen. Azt, hogy kire gyanakszik, nem akarta elmondani, mint mondta, a párt belügyeit nem akarja nyilvánosság előtt rendezni, ugyanakkor vannak sejtései, de április 8-a előtt nem szabad erről beszélni, mert a választások előtt nem az a cél, hogy a pártok belső ügyeit kiteregessék.