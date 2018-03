Meghalt az áldozat, akit Hadházy Ákos lenullázott, meghurcolt, és kizsigerelt, ráadásul RÖVIDNADRÁGBAN, és ami a legrosszabb: ízléstelenül orgonálva

Az LMP társelnökéről, a kormányzati korrupciós ügyeket bolygató Hadházy Ákosról eddig is tudtuk, hogy a multiverzum leghitványabb lénye, elég csak feleleveníteni a fideszes média le leplező cikkeit, amik szerint a szüleinek van 14 (valójában csak 6,5) hektár földje, Hadházy egy titkos (valójában nyilvános) eseményen összefutott Vona Gáborral, és hobbi szinten szokott kisrepülőt vezetni (aztán az ellopott hajónaplójának tartalmával egyező információkat írt meg Andy Vajna lapja).

Most viszont még nagyobb aljasságot leplezett le a teljes fideszes gépezet. Először is itt a lényeg:

De nézzük, mit írt a többi mértéktartó kormányközeli orgánum orákulum:



Meghalt Hadházy Ákos áldozata (Lokál)



Meg­halt az idős ember, akit Had­házy meg­hur­colt (Ripost)



Elhunyt az idős férfi, akit lenullázott Hadházy (Pesti Srácok)



Hadházy, miközben kizsigerelt egy idős férfit, milliókért szórakozott (Origo)



Elhunyt az idős szekszárdi férfi, akivel Hadházy perben állt (Magyar Idők)



Elhunyt az idős szekszárdi férfi, akivel Hadházy perben állt (Híradó.hu)



Hadházy miatt negyvenhétezer forintból kellene megélnie nyugdíjas szomszédjának (Magyar Hírlap)



Hogy pontosan mi történt, azt Hadházy újra leírta a Facebookon: a családja egy felújítás során, véletlenül tudta meg, hogy a szomszéd férfi ingyen használta a vizüket, sőt Hadházyék saját pénzen készítettek egy átkötést, és azóta is ingyen használta az idős férfi a vizet. Hadházy így folytatta: „A társasház teteje – szakértői jelentéssel dokumentálva – veszélyesen rossz állapotba került, ezt valóban megcsináltattuk, és a szomszédommal valóban megbeszéltük, hogy eltartási szerződés fejében nem kell fizetnie a költségeket. Ezt azonban az egyik lánya az utolsó pillanatban megakadályozta, és a maga nevére íratta édesapja nevéről a lakást. Szomszédomat valóban elvitte a mentő, miután édesapám hetekig hordta neki fel a fát, hogy ne fagyjon meg, és hetekig kérte szomszédom lányait, hogy intézkedjenek az ápolásáról. Méltatlan ezeket leírni, de hát muszáj.”

De mindez a Mad Maxet idéző bűnözési és erőszakhullám eltörpül ahhoz képest, amit a Demokrata le leplező cikke derített ki. A téma komolyságára való tekintettel az oknyomozó riport legerősebb részét változtatás nélkül közöljük:

„A Tolna megyei városban nem sokan lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Hadházy Ákos reformátusként a helyi evangélikus istentisztelet látogatta meg. – Akkor lett elegünk belőle, amikor bermudanadrágban jött be a templomba orgonálni. Már elnézést kérek, de az Isten házába így mégsem léphet az ember! Arról nem beszélve, hogy láthatóan csillogni akart a zenében, nem a gyülekezetet kísérte, hanem magát szórakoztatta, az ilyesmi pedig legalábbis ízléstelen – fakad ki a szekszárdi református gyülekezet egyik tagja.”

Ha ez igaz, akkor nyilvánvalóan az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát lábbal tipró terrorbűncselekmény. Nem is csoda, hogy Hadházy „Soros »Facebook« György” Ákos sem tudta védeni az „igazát”, a Magyar Nemzetnek ugyanis azt mondta: „Egyszer valóban rövidnadrágban mentem a templomba, ennyi igaz, de ez a cikk is tele van rágalmakkal. Azon már csak röhögni lehet, hogy a következő vádpont szerint túl jól orgonáltam, és ez ízléstelen.” Azt is mondta, hogy az ideje véges, és nem bízik már abban, hogy jogi úton eredményt lehet elérni az összehangolt támadások ellen, az édesapját zöldbáróként beállító írásokról szóló pereket is már jó ideje húzzák.

Ja, és majd elfelejtettem, van itt még valami, ami szerintem mindent eldönt:

(Persze az is lehet, hogy a fenti vádak egyike sem igaz, csak a fideszes média agya mondta fel végleg a szolgálatot.)