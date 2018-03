Hamarosan kipusztíthatunk egy gusztustalan férget

A Guineaféreg elég gusztustalan állat. Az ember elsőre csak egy égető kiütést fedez fel a testén, jellemzően a lábán. Az égető érzést a víz enyhíti. Persze, hogy enyhíti, az égető érzést okozó féreg életcélja, hogy a gazdatestből a vízbe juthasson. Így amikor vizet érez, a bőrt áttörve kieresztheti magából azt a ragacsos, fehér taknyot, amiben millió számra hemzsegnek a lárvái, melyek aztán a vizet fogyasztó emberekben előröl kezdhetik a ciklust. A még apró férgek előbb átrágják magukat a bélfalon, megtelepednek a testüregekben, pár hónapon belül párosodnak, a hímek elpusztulnak, a nőstények pedig, időközben 60-100 centi hosszúra nőve elkezdik kirágni magukat az emberből, savat köpködve áttörve a bőrt.

A Guineaféreg életciklusa az amerikai Járványügyi Központ ábráján Fotó: CDC, közkincs

A lárvák kieresztése után a nőstény féreg elpusztul, de ezzel még nincs vége a kalandnak. A nagyon hosszú, de nagyon vékony férget csak nagyon lassan lehet eltávolítani a gazdatestből, mert ha elszakad, súlyos fertőzést okozhat. Így a már döglött férget centinként lehet csak kihúzni heteken át tartó kezelés során.

1986-ban még évi 3,5 millió embernek kellett átélnie ezeket a borzalmakat. 2017-ben mindössze 30 feljegyzett esetről tudunk, a dél-szudáni kormány pedig a múlt héten közölte az örömhírt, hogy már 15 hónapja egy esetet se regisztráltak. Ami azért fontos, mert a 15 hónap már bőven túl van a féreg életciklusán, vagyis ez alapján már-már biztos, hogy Dél-Szudánban is kipusztult a féreg. "Dél-Szudán sikere a bizonyíték rá, hogy az emberek képesek összefogni a közös jóért" - írta közleményében a dél-szudáni bejelentés után a Guinea-férgek elleni globális harcot szervező Carter Center, Jimmy Carter amerikai elnök jótékonysági szervezete. Mint írják, "elérhető távolságba került a Guinea-féreg nélküli világ.

A Carter Center vízszűrők osztogatásával, vegyszeres féregirtással és oktatással is harcolt a betegség és a kórokozó ellen, maga Jimmy Carter pedig 1995-ben még egy tűzszünetet is leegyeztetett a szudáni polgárháborúban ellenálló felek közt a féregirtás érdekében.

Ha végül fáradozásaik sikerrel járnak - és erre most remek esély nyílt - a Guinea-féreg által okozott, az égető bőrkiütések miatt dracunculiasisnak, "sárkányfertőzésnek" is nevezett betegség lehet a második, amit az emberiség teljesen eltöröl. Az első a fekete himlő volt, amit 1980-ra sikerült eltörölni. (Via Ars Technica)