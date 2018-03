Lengyelország 4,75 milliárd dollárért vesz védelmi rendszert az USA-tól

Nagyon komoly fegyverkezési programot jelentettek be Lengyelországban, ez lesz az ország történetének legnagyobb katonai beruházása: 4,75 milliárd dollár értékben vásárolnak rakétavédelmi eszközöket az Egyesült Államoktól.

Lengyelországban azután ugrott meg érezhetően az igény a védelmi eszközök modernizálására, miután Oroszország elfoglalt egy darabot Ukrajnából. A NATO-tag lengyelek eddig is a kevés tagállam közé tartoztak, akik a GDP 2 százaléka fölött költöttek védelmi kiadásokra, és a tervek szerint 2020-ra ezt 2,5 százalékra növelik meg.

A szerdai bejelentést az ország elnöke, Andrzej Duda is köszöntötte, szerint egyedi és történelmi pillanat ez az ország történetében, hiszen Lengyelország ultramodern technológiával és fegyverzettel lesz jelen a világban. A lengyelek négy radart, négy harcállomás, 208 PAC-3 MSE rakéta és 16 indítóállomás.

Andrzej Duda és az USA varsói nagykövete, Paul W Jones kezet fog a bejelentéskor Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Duda beszélt arról is, hogy rengeteg pénzről van szó, de a történelmi tapasztalatok megtanították a számukra, hogy a biztonságnak nincs ára.

Idén meglehetősen sokat romlottak a diplomáciai kapcsolatok a két régi szövetséges ország között, a holokausztban a lengyelek felelősségének felvetését betiltó törvény miatt Washington élesen bírálta Varsót, kiszivárgott hírek szerint magas szintű diplomáciai találkozókat sem szerveznek az amerikaiak addig, amíg hatályos a törvény.

Ugyanakkor a most bejelentett rakétavásárlás története jóval hosszabb időre nyúlik vissza, és ez a mostani feszültség sem tudta a tárgyalássorozatokat kisiklatni. A bejelentés pont akkor történt meg, amikor a nyugati országok és Moszkva között rég nem látott mélységbe süllyedt a viszony, Szergej Szkripal ellen Nagy-Britanniában elkövetett idegmérges támadás után ugyanis egy sor nyugati ország utasított ki orosz diplomatákat és hírszerzőket.

A most megvásárolt eszközök nagy részét az amerikai Raytheon gyártja majd, a rakétákat a Lockheed Martin. Szó van arról is, hogy Lengyelország a második körben további eszközöket vásároljon majd amerikai vállalatoktól. (Financial Times)