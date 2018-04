Az Eagles Of Death Metal énekese elnézést kért, amiért csúnyát posztolt a fegyvertartást ellenző fiatalokról

Az Egyesült Államokban egyre több az iskolai lövöldözés, és magasabb a halálos áldozatok száma is. Pont ezért az utóbbi hónapokban újra fellángolt a vita az országban a szabad fegyvertartás támogatói és ellenzői között, utóbbiak szerint ugyanis ha nehezebb lenne fegyverhez jutni, sokkal kevesebb emberrel is végeznének lőfegyverek az országban.

Jesse Hughes, az Eagles Of Death Metal énekese évek óta a szabad fegyvertartás mellett kampányol. Az Eagles Of Death Metal volt az az együttes, amelyik a párizsi Batlaclanban koncertezett, amikor 2015 novemberében az ISIS fegyveresei behatoltak a koncertterembe, és lelőttek egy csomó embert. Hughes a támadás után azt mondta, a történetek nem rendítették meg a szabad fegyvertartás támogatásában, inkább megerősítették, szerinte ugyanis, ha Franciaországban is mindenki mászkálhatna fegyverrel, sokkal hamarabb lepuffanthatta volna valaki az ISIS terroristáit is, így kevésbé lett volna sikeres a támadás.

Jesse Hughes egy 2015-ös kaliforniai koncerten, a háttérben, a dobok mögött Josh Homme ül. Fotó: KEVIN WINTER

Hughes úgy érezte, a mostani vitába is be kell szállnia, ezért egy posztban az iskolai lövöldözések után a fegyvertartás korlátozásáért demonstráló aktivistákat halottgyalázóknak nevezte, és posztolt egy képet, amin a fegyverellenes tüntetések egyik arca széttépi az amerikai alkotmányt. Ez a kép egyébként hamis, de ettől függetlenül egy rakás szélsőjobboldali szervezet szintén terjesztette az interneten.

Az énekes most elnézést kért a kijelentéséért, az Instagramra feltöltött videójában azt mondta, nem akart senkit megbántani, és nagyon sajnálja, hogy nem kezelte érettebben a dolgot.

