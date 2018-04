Az, hogy Szkripal ajtókilincsén volt az idegméreg, arra utal, hogy Putyin köreiből hagyhatták jóvá a merényletet, és profik csinálták

A Londonban élő volt brit-orosz kettős ügynököt, Szergej Szkripalt március elején próbálták orosz idegméreggel meggyilkolni, a brit hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatokhoz köthető személyek. A nyomozás során kiderült az is, hogy az idegméreg Szkripal bejárati ajtajának kilincsén volt, itt érintkezett vele a volt kém, a lánya és más személyek is.

A New York Times a nyomozásban részt vevő forrásoktól úgy értesült, hogy a britek nagyon kockázatos és kifinomult akciónak tartják a kilincsre kent idegméreggel elvégzett merényletet, éppen ezért úgy gondolják,

kevés az esélye, hogy a Kreml beleegyezése nélkül történt volna.

Az idegméreg ráadásul annyira koncentrált volt, hogy a vegyülettel minden bizonnyal eleve csak szakértők tudnak megfelelően bánni is, nemhogy hozzáférni. Ezen kívül a mérget kifejezetten úgy kellett tervezni, hogy a kilincsen maradjon, ne veszítsen a hatásfokából, viszont megbízhatóan tapadjon is rá annak a kezére, aki a kilincshez hozzáért, ez pedig komoly kémiai szaktudást igényel. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a valószínűleg Oroszországban előállított mérget be is kellett juttatni az Egyesült Királyságba, ez pedig szintén profikra vall. (New York Times)