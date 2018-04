Karácsony Gergely szerint 95 százalék, hogy lesz visszalépés Csepelen

Folytatódik az ellenzéki koordinációk hogylétéről szóló hírsorozatunk. Az imént számoltunk be róla, hogy az LMP egyelőre nem tervezi visszaléptetni jelöltjét a belvárosi körzetben, de közben más kiemelt körzetekről is érkeztek ma hírek.

Karácsony Gergely, az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje ugyanis az ATV-ben arról beszélt, hogy szerinte 95 százalék, hogy Csepelen lesz visszalépés. Csepelen a felmérések szerint simán nyerhet Németh Szilárd, ha az ellenzéki jelöltek terén nem lesz visszalépés. A Momentum jelöltje már visszalépett március 25-én, azóta viszont nem történt olyan előrelépés, amiről tudni lehetne.

Karácsony elmondta, hogy ez nem az MSZP-P döntése kell legyen, hanem részt kell vegyen benne az összes többi ellenzéki párt. Mint mondta, a DK és az Együtt mellett az LMP-vel is tárgyalnának, de ők hivatalosan nem nyitottak erre. Karácsony az ATV-ben arról is beszélt, hogy vasárnap a DK és az Együtt vezetésével is tárgyalt, illetve elmondta azt is, hogy tárgyalna a Jobbikkal is, ha ők akarnának egyeztetni.

A körzetben a jelenleg is képviselő Szabó Szabolcs (Együtt) és az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is indul a jelen állás szerint, Karácsony erre mondta azt, hogy szerinte 95 százalék, hogy lesz visszalépés. De azt látni kell, hogy annak, aki itt visszalép, máshol előre kell lépnie, utalva arra, hogy nem egyedi visszalépésben, hanem kölcsönös koordinációban kell gondolkozni. Elmondta azt is, hogy jelenleg egy olyan visszalépési csomag előkészítése zajlik, ami 10-15 körzetet érinthet.