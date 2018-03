A Momentum jelöltjének visszalépése után sem látni, hogy lesz-e ellenzéki összefogás Németh Szilárddal szemben Csepelen

A csepeli-soroksári választókerület kiemelt figyelmet kap az idei választásokon, nemcsak azért, mert itt indul képviselő-jelöltként a mai Fidesz emblematikus arca, Németh Szilárd, hanem mert 2014-ben ez volt az a körzet, ahol ellenzéki összefogással sikerült megverni a Fideszt és emblematikus arcát, Németh Szilárdot.

Egyelőre viszont úgy fest, hogy idén könnyebb dolga lehet a Fidesz jelöltjének, ugyanis az ellenzéki összefogás dadog a választókerületben: jelen állás szerint a 2014-ben nyerő, az Együtt színeiben induló Szabó Szabolcs mellett az MSZP-P jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó és az LMP-s Tenk András is indul a választásokon. Indul a Jobbik is, melynek vezetése már jelezte, hogy nem tárgyalnak egyetlen választókerületben sem, de Csepel annyiban is különleges helyszín, hogy a felmérések szerint itt akár a Jobbik visszalépése nélkül is meg lehetne esélye egy baloldali ellenzéki jelöltnek, feltéve, ha csak egyikük maradna.

Vasárnapig úgy volt, hogy a Momentum is indít jelöltet, de Dukán András tegnap bejelentette, hogy visszalép a kerületben Szabó Szabolcs javára. A Momentum jelöltjét a korábbi kutatások egy százalékra mérték, azaz a visszalépése nagy szavazattömeget vélhetően nem hoz Szabó számára, de ezzel együtt is csökkent a választható pártok száma, ami nyilván kedvezhet az ellenzéki koordinációnak.

Az viszont még mindig nagy kérdés, hogy hogyan fog alakulni ez a koordináció. Az Együtt színeiben induló, 2014-ben kevesebb mint egy százalékponttal győzedelmeskedő Szabó Szabolcs kérdésünkre azt mondta, hogy ennek a kérdésnek pártvezetői szinten kell eldőlnie, múlt héten zajlott is erről szóló tárgyalás Karácsony Gergely kezdeményezésére, és a héten várhatóan folytatódni fog majd. Hangsúlyozta, hogy egyedi alkuk nem képzelhetőek el, vagy pártok közötti megállapodás kell szülessen, vagy egyedi visszalépések történhetnek meg, mint ahogy Juhász Péter is tette a hétvégén a Belvárosban. Ugyanakkor az sem Juhász magánakciója volt, hanem az Együtt elnöksége döntött róla.

Az MSZP-P jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó elmondta, hogy egyeztetések a pártvezetések szintjén zajlanak, ugyanakkor ő biztos benne, hogy ez a kérdés április 8-áig meg fog oldódni. Elmondása szerint ő azért döntött végül az indulás mellett, mert Szabó nem fogadta el az MSZP-P-Liberálisok-féle együttműködést, azóta pedig azt tapasztalja, hogy az Együtt gyűlöletkampányt folytat ellene a kerületben, és úgy látja, hogy az Együtt nem a NER lebontásáért dolgozik, hanem a politikai túléléséért.

Kitért a Republikon múlt heti felmérésére, amely szerint ő a legesélyesebb ellenzéki jelölt a kerületben. Korábban amúgy Bangónét mérte a legnépszerűbbnek a Közös Ország Mozgalom által megrendelt kutatás is, de ugyanott azt is találták, hogy Szabó Szabolcs az integratívabb jelölt, azaz a különféle visszalépési variációk esetén vélhetően rá szavaznának át többen.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e egy olyan forgatókönyv, hogy végül Bangóné lépjen vissza a kerületben, a képviselő-jelölt elmondta, hogy nem akar ártani a csepeli és soroksári embereknek, ezért nem tart elképzelhetőnek egy olyan helyzetet, hogy a baloldali ellenzéki jelöltek mind induljanak, és megismételte, szerinte meg fog oldódni ez a helyzet április 8-áig.

Az LMP színeiben induló Tenk András kérdésünkre elmondta, hogy a párt kongresszusi határozata alapján március közepéig kellett lefolytatni az egyeztetéseket, eddig a határidőig pedig ebben a választókerületben semmiféle megkeresés tárgyalásokkal kapcsolatban nem történt. Tenk egyelőre nem tervez visszalépni, mint mondta, ezt már a Gulyás Mártonék által szervezett képviselői vitán is kifejtette: szerinte azt a politikai váltógazdaságot kéne leváltani, amelyiknek a képviselői az elmúlt 20 évben váltogatták egymást. „Miért mi lépjünk vissza?” – tette fel a kérdést Tenk, majd azzal folytatta, hogy mögöttük nincsenek politikailag lefutott emberek, mint a többi párt esetében, és szerinte az is egy nagy kérdés, hogy az LMP szavazói egyáltalán átszavaznának-e egy másik párt jelöltjére.

Az LMP jelöltjének indulásáról vagy visszalépéséről csak a párt vezetése dönthet, mint Tenk elmondta, egyéni partizánakciók nem képzelhetőek el. És egyelőre nem terveznek visszalépni, de ha megkeresik őket, egyeztetni természetesen fognak.