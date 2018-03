Ha nem lesz visszalépés Csepelen, Németh Szilárd sima győzelmet arat

A Csepelt és Soroksárt magába foglaló választókerületben 2014-ben ellenzéki győzelem született: Szabó Szabolcs kevesebb mint egy százalékkal győzte le Németh Szilárdot. Szabó idén is indul az Együtt színeiben, de jelen állás szerint jóval nehezebb dolga lehet, mivel indul az ellenzéki oldalon az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is, valamint ringbe száll az LMP (Tenk András), a Jobbik (Bereczki Miklós) és a Momentum (Dukán András Ferenc) jelöltje is.

A Közös Ország Mozgalom ezt a körzetet is felmérte, és az eredmények azt mutatják,

hogy a kerületben nem lehet egyértelműen megmondani, ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt.

Bangónénak ugyan magas a támogatottsága, de közben a felmérés szerint nem tudja olyan mértékben integrálni az ellenzéki szavazatokat, mint Szabó Szabolcs.

A kutatáshoz készült elemzés szerint az eredmény egyik tanulsága,

hogy ha nem lesznek visszalépések, Németh Szilárd viszonylag könnyed győzelmet arathat.

A kormánypártok jelöltje a szavazatok 35 százalékát szerezné meg, Bangóné és Bereczki 20-20 százalékra számíthatna. Az LMP-s Tenk András a voksok 13 százalékát szerezhetné meg, az együttes Szabó Szabolcs 12 százalékot érne el, a momentumos Dukán András pedig mindössze 1 százalékot, amivel azt kockáztatja a Momentum jelöltje, hogy vissza kell fizetnie az egyéni jelöltségéért járó kampánytámogatást.

A visszalépéseket vizsgálva azt találták, hogy Bangónénak nagyobb esélye lenne megszorongatni Németh Szilárdot, mint Szabó Szabolcsnak: a szocialista politikus 47 százalékot tudna elérni Némethtel szemben, az Együtt jelöltje csak 42 százalékot.

Fontos, hogy ebben a kerületben a jobbikos politikus esetleges visszalépésével nem szűkülne a különbség az ellenzéki jelöltek és Németh Szilárd között.

Amikor viszont a kutatás készítői direkten rákérdeztek arra, hogy kire szavaznának a megkérdezettek, ha csak a szocialista és a fideszes, illetve ha csak az utóbbi és az együttes lenne versenyben, akkor Szabó döntetlenre hozta a meccsét Némethtel, Bangóné viszont ha szűken is, de vesztett.

Kitért az elemzés arra is, hogy a kerületben mozgósítás erősödése az ellenzéket segítené. Valamennyire segítené a Fideszt, ha inkább csak a részvételükben már most biztos szavazók mennének el szavazni, az ellenzék viszont sokat nyerne azon, ha mindenki elmenne szavazni, beleértve azokat is, akik most még azt se tudják megmondani, hogy melyik listára szavaznának.



A KOM konklúzióként arra jutott, hogy „habár magasabb elsődleges szavazataránya miatt Bangóné tűnik a legesélyesebb baloldali jelöltnek, ám Szabó Szabolcs nagyobb arányban képes integrálni az ellenzéki szavazókat a szocialisták jelöltjénél. A Jobbik erősödése a kerületben nem jelent veszélyt az ellenzéki mandátumszerzésre, ám a demokratikus ellenzéki együttműködés nélkül ebben a kerületben is könnyed győzelmet arathat a kormánypártok jelöltje. A kerület olyannyira ellenzéki érzelmű, hogy a hagyományos baloldali fölény ellenére a szavazók látens preferenciát figyelembe véve még Tenk András vagy a jobbikos is potenciális kihívója lehetne itt Németh Szilárdnak. Ám ebben a választókerületben végsősoron minden az esetleges visszalépésekről meghozandó politikai döntéstől függ”.

Az adatfelvétel 2018. február 28. és március 11. között zajlott le, 1000, véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. végezte. A részletes elemzést ide kattintva találja.