Milyen volt 2010 tavasza?

2010. április 11-én megnyerte a választás első fordulóját a Fidesz–KDNP, a második fordulóban világos lett, hogy megvan a kétharmad, Orbán Viktorék nekiálltak új alkotmányt írni. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje Mesterházy Attila volt. Két új párt, a Jobbik és az LMP is bejutott a parlamentbe, az MDF és az SZDSZ viszont a rendszerváltás óta először nem, és egy éven belül gyakorlatilag meg is szűntek.

photo_camera Orbán Viktor választási nagygyűlése a budapesti Syma Csarnokban 2010. április 8-án Fotó: Pörneczi Bálint/AFP

Bajnai Gordont Orbán Viktor váltotta a miniszterelnöki székben, míg az államfő augusztusig Sólyom László maradt, őt követte a később a plágiumügye miatt lemondani kényszerült Schmitt Pál. Simor András volt a jegybankelnök, Budapest főpolgármestere októberig Demszky Gábor maradt. Az MLSZ elnöke Kisteleki István volt, míg le nem váltotta Csányi Sándor. A Nemzeti Színházat Alföldi Róbert vezette, Fábry Sándor az RTL Klubon szidta a kormányt.

Angela Merkel a második kormányát vezette, a francia elnök Nicolas Sarkozy volt, Gordon Brownt hamarosan David Cameron váltotta a brit miniszterelnöki székben. Az első ciklusát töltő amerikai elnök, Barack Obama éppen ekkor hozta létre az Obamacare-t, Vlagyimir Putyin az orosz alkotmány miatt átmenetileg csak miniszterelnökként irányította Oroszországot. Az ukrán elnökválasztást februárban Viktor Janukovics nyerte, akit 2014-ben a nép elzavart, azóta Oroszországban él. Még XVI. Benedek volt a pápa, és szinte senki sem ismerte Julian Assange-t, nemhogy Edward Snowdent.

photo_camera Merkel és Putyin 2010. november 26-án Berlinben Fotó: GUIDO BERGMANN/AFP

Egy hónappal voltunk a chilei földrengés után, de fél évvel a chilei, eggyel a fukusimai atomerőmű-katasztrófa és Anders Behring Breivik tömegmészárlása előtt jártunk. Ekkor tört ki az Eyjafjallajökull izlandi vulkán, ami súlyos légiközlekedési zavarokat okozott Európában. Ekkor volt a szmolenszki légi katasztrófa is, amiben meghalt a lengyel elnök, Lech Kaczyński és Lengyelország politikai és katonai vezetésének több tagja, a Deepwater Horizon olajkatasztrófájában pedig a BP által üzemeltetett olajfúró torony robbant fel a Mexikói-öbölben. Egy évvel jártunk a romagyilkosságok után, a Magyar Gárda be volt tiltva, de még folytatta az utóvédharcait, fél évre voltunk az ajkai vörösiszap-katasztrófától.

Magyarország lakossága 10 millió fő volt (közel félmillióval több a mainál), és 266 forintot ért egy euró. Már évek óta és még évekig épült a 4-es metró, az év autója a Volkswagen Polo volt. Magyarországon a Facebooknak alig több mint 1 millió felhasználója volt (ma több mint 7 millió), és világszerte is csak félmilliárd (ma 3 milliárd). Youtube és Twitter már volt, Instagram még nem, a Tumblr volt az egyik feltörekvő közösségi platform. Még egyéves sem volt a Bitcoin, és csak nyáron mutatta be a már nagyon beteg Steve Jobs az Apple legújabb okostelefonját, az iPhone 4-et.

photo_camera A 2011-ben elhunyt Steve Jobs bemutatja az iPhone 4-et San Franciscóban, 2010. június 7-én Fotó: Ryan Anson/AFP

A BKV-ügy nyomán lett a politikai korrupció szimbóluma a nokiás doboz (a bíróság szerint alaptalanul), a volt MSZP-s Hagyó Miklóst az országgyűlési képviselői mandátumával járó mentelmi jogának megszűnésekor őrizetbe vették (végül megúszta felfüggesztett börtönnel).

Az akkor még indexes (később 444-es, jelenleg válaszonline-os) Magyari Péternek ítélték az év legjobb oknyomozó újságírójának járó Gőbölyös Soma-díjat a cikksorozatáért, amiben feltárta a magyarországi gázháborúk részleteit és a térséget uraló orosz befolyást. Még rengetegen beszéltek félve Simicska Lajosról, a nagy hatalmú Közgép-vezérről, Mészáros Lőrinc pedig felcsúti polgármester sem volt.

Még lehetett a kocsmákban cigizni, az éjszakai élet császára Vizoviczki László volt, és sehol sem voltak az olyan helyek, mint az Auróra vagy a Gólya (helyettük a sokkal undergroundabb Sirály és Frisco üzemelt). 2010 márciusában a magyarországi éttermek közül elsőként Michelin-csillagot kapott a Costes.

Miután A bombák földjén nyert az Oscar-díjátadón, olyan filmek mentek a moziban, mint az Alice Csodaországban, a Viharsziget és a Bibliothéque Pascal. A Breaking Bad a felénél sem tartott, és csak novemberben indult el a Való Világ 4, így senki sem ismerte Alekoszt.

Liptai Claudia élettársa, Daróczi Dávid volt kormányszóvivő öngyilkos lett. Májusban volt Stohl András ittas balesete, amiben többen megsérültek, egyikük súlyosan, a színész pedig elhagyta a helyszínt. Ebben az évben az első X-Faktort Vastag Csaba, a Megasztár 5-öt Tolvai Renáta nyerte. Még nem jelent meg Frei Tamás első regénye sem.

A Grammy-díjátadón Beyoncé, aki egyben a legtöbb jelölést is kapta (összesen tízet), hat díjat nyert, megdöntve a rekordot a legtöbb díjat nyert női előadóként egyetlen éjszaka alatt. Taylor Swift négy díjat nyert, a Black Eyed Peas, Jay-Z és a Kings of Leon egyaránt hármat. Az év dala ez lett:

Ekkoriban tűnt fel Justin Bieber, még pont nem jelent meg a Dancing on My Own, és éppen a Rude Boy vezette a slágerlistákat. Az Euróvíziós Dalfesztivált a német Lena Meyer-Landrut nyerte a Satellite-tel.

Júliustól – miután az MLSZ szerződést bontott Erwin Koemannal – Egervári Sándor lett a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya, a csapatkapitány pedig újra Gera Zoltán. Az NB I.-et és a kupát is a Debrecen nyerte. Kicsit korábban, decemberben nyerte el Lionel Messi az első Aranylabdáját, a BL-döntőben pedig az Internazionale 2-0-ra legyőzte a Bayern Münchent. Nyáron volt a dél-afrikai focivébé, amin a világ megismerhette a vuvuzelát, és Pault, a győzteseket eltaláló polipot.

photo_camera Lionel Messi az első Aranylabdájával Párizsban, 2009. december 6-án Fotó: Fred Dufour/AFP

Az ekkor záruló NBA-szezonban Kobe Bryant lett a legjobb játékos, és csapata, a Los Angeles Lakers nyerte a döntőt. A Formula–1-es szezont végül Sebastian Vettel nyerte meg, ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka.

Uj Péter még az Indexnél dolgozott, és még három évig nem volt 444.

Itt pedig egy számláló, ha az érdekel, hogy életed hány százalékát töltötted eddig a NER-ben?